El Gran Premio de Gran Bretaña pasará a la historia por ser la primera vez en la era de MotoGP en la que los seis primeros clasificados de la carrera fueron de seis fabricante diferentes, algo que no ocurría desde el GP de Yugoslavia de 1972 en 500cc, cuando MV Agusta, Yamaha, Koenig, Suzuki, Husqvarna y Kawasaki colocaron a un piloto cada una en el top 6.

En Silverstone se incrementó la apretada lucha entre Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda y KTM que llevamos viendo esta temporada, después de que en las dos carreras de Austria cinco fabricantes estuvieran representados en el top 5, algo que solo había ocurrido dos veces en MotoGP, en Barcelona (2007) y en Brno (2008).

A pesar de que Fabio Quartararo es quien está marcando la diferencia en la clasificación, El Diablo se alegra de ver un campeonato más abierto que en el pasado.

"Es bonito. Cuando veía las carreras no hace mucho tiempo, hace seis o siete años, eran solo Honda y Yamaha. Ahora es agradable ver a muchos fabricantes. Tengo un recuerdo de 2019, cuando estábamos en Brno, creo que los seis primeros estaban en tres décimas en un circuito largo. Es bueno y creo que es interesante para el futuro. Creo que es divertido", comentó el #20.

El inédito top seis del GP de Gran Bretaña no habría sido posible sin la progresión de Aprilia, que esta temporada ha recuperado terreno respecto al resto de marcas. Tercero en meta, Aleix Espargaró le dio a la marca su primer podio desde la creación de MotoGP y también está encantado con la competitividad en la parrilla actual.

"Para mí es increíble, es fantástico. Sinceramente, es una locura. El nivel de los pilotos en MotoGP ahora es el más alto que he visto nunca y es increíble la cantidad de pilotos rápidos que tenemos en la parrilla. Pero no es solo un campeonato de pilotos: también es un campeonato de fabricantes y sé lo importante que es para ellos cuando tienen cosas nuevas que desarrollar. En el pasado, como dijo Fabio, si querías ganar, tenías que estar en Honda o Yamaha. No todas las motos son iguales, pero todas son competitivas y se puede hacer un buen trabajo con los seis fabricantes y es increíble... ¡Es una locura!", apuntó el #41.

En las 12 carreras disputadas en 2021, siete pilotos de cuatro marcas diferentes han ganado alguna, aunque en 2020 hubo aún más ganadores. Nueve pilotos diferentes subieron al primer escalón del podio en solo 14 grandes premios. Ahora quedan seis por delante aún.

"El año pasado hicimos una foto en Portimao con los diferentes ganadores [de la temporada], y había muchos pilotos, con diferentes motos", recordó Álex Rins, el segundo en Silverstone con la Suzuki. "Creo que eso significa que todo está muy apretado. Hay que estar ahí y marcar una pequeña diferencia. Es increíble ver el nivel de competitividad en la pista".

Top 6 de la carrera de MotoGP del GP de Gran Bretaña 2021

