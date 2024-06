Así trabaja Honda en MotoGP para seguir buscando respuestas a sus problemas

Honda sigue trabajando duro para superar su actual crisis de resultados en MotoGP. Por el momento, esto se está traduciendo en que la casa del ala dorada está realizando diferentes pruebas técnicas y de piezas, en los tests e incluso en los grandes premios, con las motos a menudo retocadas para identificar el camino a seguir en cada área.

En el GP de Catalunya, Johann Zarco estrenó un nuevo carenado, uno de los tres que se pueden homologar durante la temporada gracias al nuevo sistema de concesiones. Los pilotos del Repsol también lo adoptaron en el Gran Premio de Italia, donde además contaron con una configuración de motor diferente a la del fin de semana anterior. Joan Mir, que explicó que afrontaba el fin de semana de Mugello con un paquete técnico que nunca antes había utilizado, no ocultó que estaba algo perdido.

Si a esto le añadimos el wildcard de Stefan Bradl en Barcelona, donde pilotó una RC213V aún más distinta, podemos hacernos una idea del trabajo que están realizando los ingenieros de Honda. Para Alberto Puig, es una muestra más de lo lejos que tiene que llegar la marca japonesa y del esfuerzo que se está llevando a cabo para conseguirlo.

"Siempre estamos buscando respuestas, pero también es cierto que estamos probando muchas piezas diferentes, muchas cosas. Pero normalmente, cuando pruebas muchas cosas, significa que todavía no tienes una respuesta clara a tus problemas", dijo el director del equipo oficial de HRC a la web oficial de MotoGP tras Mugello.

"Por eso ves tantas especificaciones, tantas piezas. Como dijimos al principio de año, estamos intentando explotar los tests que tenemos, las concesiones, y por eso estamos trayendo muchas cosas nuevas, para ver cómo funciona", añadió el español. Este trabajo esencial continuará en las próximas semanas, sobre todo porque hay rumores que apuntan a la introducción de un nuevo motor en verano.

Por otra parte, si atendemos al número de kilómetros recorridos el lunes durante el test oficial que tuvieron los equipos de MotoGP en Mugello, que estuvo marcado por la lluvia y el mal tiempo, se puede ver que, mientras los pilotos de Ducati apenas completaron 11 vueltas, los de Honda acumularon 122. A pesar de todo, las pocas mejoras que se vieron en las RC213V consistieron en una nueva cubierta del depósito en la moto de Luca Marini, que está trabajando en su posición de pilotaje. Y es que, aunque Honda continúa trabajando de cara al parón estival, parece que hasta entonces no habrá más grandes novedades, ya que no acompañarán a Yamaha en el test privado que los de Iwata celebrarán en Valencia la semana que viene.

A pesar de la lluvia en las pruebas de Italia, los pilotos oficiales de HRC trataron de llevar a cabo evaluaciones útiles en sus motos, y Marini indicó que había trabajado en "cosas interesantes, cosas nuevas. No puedo decirte qué", dijo, "pero mejora un poco el rendimiento de la moto. Todavía no es suficiente, es imposible decir cuánto se ha progresado con estas cosas. Las sensaciones son un poco mejores, pero aún tenemos que trabajar en ello".

Aunque estaba contento de haber podido probar cosas a pesar de la lluvia, el italiano advirtió que no cambiaría la situación de forma drástica. "Pero somos así, damos pequeños pasos adelante, lo importante es hacer mucho. Muchos pequeños pasos hacen uno grande", señaló con una sonrisa.

Luca Marini, en el test de Mugello

Las 40 vueltas completadas por el hermano de Valentino Rossi, el hombre más activo en pista el pasado lunes, le sirvieron también para acumular experiencia útil y tratar de mejorar uno de los principales puntos débiles de la Honda: su rendimiento en mojado.

"Si mejoramos nuestra situación en mojado, seguro que obtendremos beneficios en seco", explicó. "Creo que Ducati, en particular, es la moto que más carga aerodinámica pone en el neumático trasero, y luchan todo el tiempo contra el neumático delantero, porque tienen tanta carga aerodinámica atrás que destruyen la goma delantera".

"Así que tienen que tener mucho cuidado con el compuesto delantero y no con el trasero. Para nosotros es lo contrario. Nuestro neumático delantero siempre va bien, tenemos buenas sensaciones y no tenemos problemas de desgaste, mientras que sí los tenemos con el trasero. Así que tenemos que invertir un poco más en él, porque Michelin tiene mucho talento a la hora de fabricar gomas traseras".

También Mir intentó optimizar su test en función de las condiciones. "Cambiamos completamente nuestros planes. Probamos algunas cosas con la electrónica en mojado", explicó el mallorquín, que sin embargo se mostró satisfecho. "No hemos tenido muchas sesiones en mojado este año. Y con esta nueva moto, es importante encontrar los reglajes adecuados, que es lo que hemos probado en las pocas vueltas que he completado".

"Pero lo cierto es que no fue realmente productivo, porque la pista se secó súper rápido, luego una vez seca empezó a llover de nuevo, y así hasta tres veces. Así que no podemos decir que haya sido un día perdido, pero no está lejos", finalizó el campeón de 2020.