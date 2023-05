Honda saca el tercer chasis Kalex de la caja para que Márquez tenga dos motos iguales

Marc Márquez contará este sábado, en la segunda jornada del Gran Premio de Francia de MotoGP, con una segunda unidad del nuevo chasis encargado por Honda al fabricante alemán Kalex. El corredor explicó el viernes, tras clasificarse directamente para la Q2 después de seis semanas de baja por lesión, que la nueva pieza fruto de la colaboración entre el constructor de Tokio y el de Bobingen (Baviera), le había dado buenas sensaciones y que había pedido a su equipo tener dos motos iguales en su garaje este sábado.

"He dedicado el viernes a hacer pruebas, pero este sábado quiero centrarme con mi equipo en trabajar y les he pedido que quiero dos motos iguales en el box", dijo Márquez. Sin embargo, existía la duda de si Honda tenía más piezas del nuevo chasis, además de las unidades que se habían montado en la moto del #93 y en la de Joan Mir, su compañero en el equipo Repsol. "No sé si hay más piezas", dijo entonces el piloto de Cervera y empezaron los rumores sobre si Mir tendría que renunciar al suyo para cedérselo a Marc.

Pero finalmente, según ha podido saber Motorsport.com esta mañana en el paddock de Le Mans, Honda ha sacado ya el tercer chasis Kalex de la caja y lo ha montado en la segunda moto de Márquez, que contará con dos RC213V iguales para tratar de buscar su segunda pole position de la temporada, y estar en la pomada de la Sprint Race, para tratar de completar un sábado de éxito, como el que ya tuvo en Portimao en el primer fin de semana del curso.

Mir, por su parte, seguirá con un chasis Honda y con el nuevo Kalex, dos motos diferentes, para seguir comparando y trabajando en el desarrollo.

El mallorquín sufrió una caída (novena de la temporada) en la P2 del viernes, justo con la nueva pieza, aunque no sufrió daños, ni el piloto ni la moto. Por la mañana, el #36 había logrado un buen registro y clasificarse provisionalmente para la Q2, pero por la tarde no mejoró su tiempo, fue el único que no lo logró, y tendrá que pasar este sábado por la Q1, una vez más este año, el de su debut en el equipo oficial del ala dorada.

Joan Mir, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images