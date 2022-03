Honda pide una "profunda discusión" con Michelin

Cargar el reproductor de audio

Como es habitual los lunes después de las carreras, el team manager del equipo oficial Honda, el español Alberto Puig, ofrece su personal visión de lo vivido, en este caso, en el Gran Premio de Indonesia, una carrera que para su equipo acabó resultando ser un completo desastre.

Puig no deja pasar la ocasión para recordar que, de forma unilateral, el suministrador único de neumáticos del campeonato, Michelin, decidió cambiar los neumáticos estándar de la temporada por una unidad trasera con una carcasa más dura, ya utilizada en 2018, en pos de la seguridad de los pilotos por las altas temperaturas que se registran en la isla de Lombok.

Sin embargo, este ‘viejo’ neumático no funcionó en la nueva RC213V, que sí había sido rápida y segura durante los test celebrados en este mismo escenario de Mandalika, y en el Gran Premio de Qatar, donde Pol Espargaró lideró 17 vueltas y acabó en el podio.

"La sensación del fin de semana, hablando con franqueza, no ha sido nada buena", encajó Alberto Puig.

"El primer punto: Marc (Márquez) tuvo muchas caídas y no pudo correr. Segundo punto: en la pretemporada fuimos muy rápidos y luego, de repente, Michelin cambió el neumático y nuestra moto también cambió por completo, fue otra", quiso subrayar.

"Todavía no entendemos completamente qué sucedió y tendremos que discutir profundamente con Michelin la situación de los neumáticos. Pasar de ser muy rápidos hace un mes a la situación en la que hemos estado este fin de semana, es muy difícil para nuestros pilotos y cuesta ser consistentes y tener confianza. En general, no podemos estar contentos", añadió.

Al margen del resumen, lo más importante ahora es saber cómo está Marc Márquez tras la dura caída del domingo, que le impidió correr la carrera, y si estará listo para la próxima cita de Argentina, en dos semanas.

"El siguiente paso es adecuado en su recuperación. Este fin de semana ha sido muy duro, la caída en warm up, la cuarta del fin de semana… ha sido difícil. Ahora mismo queremos que descanse. Creemos que tomamos la decisión correcta dadas las circunstancias de sus caídas", dijo respecto a no correr, sin dar mucha luz al estado físico del piloto que, no hay que olvidarlo, estuvo tres meses de baja y se perdió las dos últimas carreras del pasado año por un golpe en la cabeza que le provocó un problema de doble visión.

Con la confianza de recuperar a Marc lo antes posible, ahora llegan dos circuitos en los que Márquez, precisamente, siempre ha logrado grandes éxitos, como Argentina y, sobre todo, Austin.

"Nunca hay nada normal en las carreras y nunca puedes predecir mucho lo que pasará. Vinimos aquí (Indonesia) hace unas semanas, éramos rápidos y ahora somos lentos. Vamos a ver. Necesitamos entender qué pasó con el neumático Michelin, necesitamos tener una conversación profunda con ellos. Las próximas carreras son en circuitos que han sido buenos para Marc y para Honda en el pasado. Esperamos que Marc esté recuperado y que podamos hacerlo lo mejor posible", zanjó el ejecutivo catalán.