Honda espera que la RC213V MotoGP 2024 sea competitiva "después del verano"

Honda rompió este martes y 13 con casi tres décadas de uniformidad en el diseño de su prototipo de la clase reina del mundial de motociclismo, arrinconando a su fiel patrocinador, Repsol, y dando protagonismo a sus colores corporativos.

En Honda saben que 2024 es un año clave para el futuro del proyecto y que las concesiones puestas encima de la mesa por el promotor de MotoGP son un empujón que deben aprovechar. Quizá por eso han apostado por un diseño rompedor, quizá también porque tras 11 temporadas tratando de hacer una moto para un piloto muy concreto, Marc Márquez, han entendido que deben hacer una maquinaria que cualquier buen corredor sea capaz de conducir.

Alberto Puig, team manager de Repsol Honda, entre Joan Mir y Luca Marini Photo by: Captura TV

"La moto ha cambiado mucho", soltó Alberto Puig, el team manager de la escudería durante el acto de presentación, en Madrid.

"Para hacerte una idea, hemos logrado reducir considerablemente el peso y para ello tienes que rediseñar muchas cosas, muchas piezas de la moto que estaban ahí por algo, y que ahora las hemos quitado. El trabajo de remodelación de la moto ha sido muy completo y se ha hecho en muy poco tiempo. También rediseñamos el motor internamente, algo que también es mu difícil. A veces es más fácil hacer un motor completamente nuevo que rediseñar uno que ya tienes. Así que se ha tenido que hacer mucho trabajo en la moto", quiso destacar Puig la labor en la fábrica durante el invierno.

Pero eso, a la gente, poco le importa, y la pregunta era obvia. ¿Cuándo va a funcionar esa moto para competir con los cocos de MotoGP?

Ahí Puig jugó la carta de la astucia. Las nuevas concesiones obligan a una revisión cada seis meses y, en función de los resultados, se mantienen o recortan estas ayudas.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

"Obviamente este es el prototipo que tenemos ahora", dijo mirando las motos que había en el plató de la presentación. "Pero a lo largo de la temporada lo iremos evolucionando y desarrollando. Esa es una de las bases que tenemos, y probablemente esta moto que ves ahora en comparación con la de septiembre, octubre, habrá recibido algunas evoluciones significativas que necesitamos y buscaremos trabajando y desarrollando la moto", marcando la segunda mitad de la temporada, "después del verano", el momento en que la Honda debe ser ya competitiva, una fecha en la que ya habrán logrado renovar las concesiones hasta final de año.

Aunque los resultados de Joan Mir y, sobre todo, Luca Marini en el test de Sepang no fueron para tirar cohetes, Puig sí vio un paso adelante a tener en cuenta, al menos bajo su parecer.

"El test de Sepang fue muy interesante porque pudimos ver una dirección. La moto era diferente a la de Valencia, había mucho que probar y aún queda mucho por hacer. Tenemos unas concesiones que tenemos que aprovechar para volver donde le toca estar al Repsol Honda. Se ha rediseñado todo un poco. Había que mejorar temas de peso y de potencia", valoró.

El problema es que cada pasito que, aparentemente, da la Honda, contrasta con los pasos de gigante que dan las marcas europeas, sobre todo Ducati.

"En la competición siempre hay que mejorar, los pilotos con su habilidad, los técnicos, intentando llegar al máximo. Tenemos ilusión con dos pilotos jóvenes. Es un año más", subrayó, tratando de no darle carácter de especial, pese a que lo es a todas luces.

"Tenemos ilusión. Estamos contentos. Y tenemos dos pilotos jóvenes que van a luchar a tope. Los últimos años no fueron nada bien, por muchos motivos. Ahora se han puesto las bases para empezar una recuperación real. Esperamos reducir la distancia. Sería muy bonito pensar en la posibilidad de luchar por podios y por ganar carreras, después de verano tal vez".

Lo que está claro es que sin Márquez en el garaje, Honda gozará de una tranquilidad mediática importante al estar fuera del foco del ocho veces campeón, lo que puede dar mayor tranquilidad para trabajar.

"Puedes tener al piloto que sea, pero la moto no puede fallar ni tener incidencias. La presión externa o mediática no entra en nuestra ecuación, no se contempla", zanjó el expiloto catalán.