Honda publica el primer vídeo de la RC214V, la MotoGP de 2027

Lo bueno se hace esperar, dicen, y Honda ha tardado casi tres meses en publicar las primeras imágenes de la puesta en marcha de la RC214V, el prototipo que está desarrollando para competir bajo las nuevas reglas técnicas de MotoGP en 2027.

El ensayo se llevó a cabo el miércoles 17 de diciembre en Sepang, tal y como ya adelantó Motorsport.com, donde el equipo de pruebas y desarrollo de HRC trabajó durante varios días, siendo el piloto encargado de rodar con el nuevo prototipo Takaaki Nakagami. A continuación de aquel test, Honda volvió a probar la moto de 2027 en un segundo ensayo en Sepang a mediados de enero, siempre con el piloto de Chiba.

Hasta el test oficial de Barcelona, que se celebrará el 18 de mayo, Aleix Espargaró seguirá adelante con el desarrollo de la RC213V de 2026, mientras que Nakagami se centrará en el desarrollo de la nueva moto para 2027.

A partir de ahí, Espargaró abandonará el trabajo con la moto de 2026 y se unirá al de la nueva maquinaria junto al probador japonés, con el test oficial de Brno, el 22 de junio, como primera fecha para que los pilotos titulares de Honda puedan rodar con la RC214V.

"La primera impresión es que la moto es super ligera. Me sorprendió un poco, incluso en estas condiciones. Sí, bastante agradable", comenta Nakagami en el vídeo tras bajarse de la moto.

El nuevo reglamento técnico de 2027 reduce la capacidad de los motores de 1000 a 850cc, reduce la aerodinámica, elimina los dispositivos de altura en movimiento, y cambia los neumáticos actuales por los Pirelli.

En el vídeo que Honda ha publicado en sus redes sociales se puede ver que la primera prueba se realizó en condiciones de mojado y con neumáticos rayados, además de una configuración aerodinámica bastante similar a la actual, que no sería reglamentaria en teoría. A partir del próximo año, el carenado frontal debe ser cinco centímetros más estrecho y más corto, además de reducir la altura del colín en 10 centímetros incluidas cualquier tipo de aletas.

Captura del vídeo de Honda, en el que se ve el carenado de la RC214V probada en Sepang el pasado mes de diciembre Foto de: Honda

Aunque en el vídeo no se distingue qué marca de neumáticos utilizaron para la prueba, Motorsport.com pudo confirmar que Pirelli desplazó hasta Sepang unidades de los compuestos que está desarrollando para debutar en MotoGP el próximo año en sustitución de Michelin.

Además de Honda, también Yamaha y KTM han rodado ya con los prototipos de 2027. En el caso del fabricante austríaco, lo hizo por primera vez también en diciembre, y ahora lo ha vuelto a hacer esta misma semana, con Pol Espargaró de nuevo, en el test privado de Jerez, donde también están Yamaha y Aprilia, aunque el fabricante italiano, de momento, sigue siendo, junto a Ducati, el único que no ha probado la moto de 2027 todavía.