Honda prosigue su reestructuración con la salida de otro alto cargo de MotoGP

Además de ese puesto ejecutivo, el paraguas de Hikaru Tsukamoto abarca todas las áreas de dos ruedas de la marca del ala dorada. Según ha podido saber Motorsport.com, a partir del mes de abril –que es cuando entran en vigor este tipo de cambios en el calendario japonés–, el ingeniero será trasladado a China.

La noticia, que estos últimos días se ha ido propagando por el paddock de MotoGP instalado ya en Buriram, donde este fin de semana arranca el Mundial, ha provocado que aquellos que han coincidido con él en algún momento, durante los últimos años, le hayan deseado suerte en su nueva etapa.

Honda todavía no ha informado acerca de quién le sustituirá, pero se da por descontado que será una promoción interna. Esta operación es una más de las que se han producido recientemente en Honda, en su afán de recuperar el papel protagonista del campeonato que había tenido hace no mucho tiempo.

En esa misma línea se interpretó la incorporación de Romano Albesiano como director técnico con vistas a 2025, tras su paso por Aprilia. Antes, en 2024, fue Tetsuhiro Kuwata, hasta entonces director general de Honda Racing Corporation (HRC), quien fue sustituido por Taichi Honda, que aterrizó procedente del departamento de off-road.

Koji Watanabe, Hikaru Tsukamoto (derecha) Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La salida de Tsukamoto no tendrá ninguna incidencia en la incorporación de Fabio Quartararo con vistas a 2026. Está por ver, en cualquier caso, qué estrategia se seguirá con el francés, una vez se ponga en manos de su nueva escudería.

Tampoco está claro qué piloto formará al otro lado del taller, habida cuenta de que los contratos de Joan Mir y Luca Marini, la pareja de corredores que actualmente compiten enfundados en el mono de la estructura nipona, expiran a final de este curso.

Honda puede optar por renovar a uno de ellos o ir al mercado a buscar una alternativa, que posiblemente pasaría por alguien joven, con proyección, que llegaría de Moto2. En ese sentido, Motorsport.com entiende que quien tiene más números de firmar por Honda es David Alonso, a quien las demás marcas también pretenden. En el caso del colombiano, las altas exigencias a nivel económico que demanda la agencia que le representa, pueden jugar un papel determinante para el futuro del chico de Aspar.