Honda: 0 puntos. Del plante de Nogaro 1982 al fiasco de Sachsenring

El monumental fiasco protagonizado por Honda este pasado domingo en el Gran Premio de Alemania no tiene precedentes, prácticamente, desde su aparición en el Mundial de Motociclismo. La última vez que las motos del fabricante del ala dorada no puntuaron en una carrera de la clase mayor fue hace 40 años, sin embargo no fue por demerito deportivo, como ahora, sino que fue por el boicot que, junto a otros corredores, apoyaron los pilotos y también la marca.

El Mundial de Motociclismo de 1982 llegó al circuito de Nogaro, al suroeste de Francia, el fin de semana del 9 de mayo. Un año antes, los pilotos ya se habían quejado a la FIM, organizadora en aquel entonces del campeonato, y a los promotores locales, el Motor Club Paul Armagnac, de las deficiencias del trazado, tanto a nivel de seguridad y condiciones del asfalto, como, también, por la falta de espacio y condiciones para instalar el paddock y las furgonetas en las que viajaban y vivían la mayoría de corredores del circus.

Aunque el peso de la protesta provenía de la parrilla de la clase reina, los 500cc, cuyo representante era el piloto de Suzuki Franco Uncini, a la postre campeón aquel año y, paradójicamente, desde hace tiempo miembro de la Comisión de Seguridad de MotoGP, pilotos de otras categorías se sumaron a las reivindicaciones, como el legendario Ángel Nieto, que entonces corría en 125cc, indignado por tener que ‘aparcar’ su furgoneta fuera de las instalaciones del trazado, sin acceso a agua, baños o corriente, según cuentan las revistas especializadas de la época.

Los pilotos presentaron una protesta formal escrita a los organizadores, denunciando que no se habían atendido las peticiones del año anterior, en las que se denunciaba el mal estado del circuito, las dimensiones excesivamente estrechas de la pista y el deterioro del asfalto, aduciendo accidentes recientes, como el protagonizado por Randy Mamola en un test unos días antes, en el que partió el chasis de la Suzuki, o Kenny Roberts, que rompió los anclajes del motor de la Yamaha en esos mismos ensayos. Además, sumaron a ello la falta de espacio y de medios en el parque de trabajo y el paddock, insuficiente en tamaño, con escasez de baños, aseos y suministro eléctrico.

El viernes 7 de mayo de 1982, antes del inicio de la actividad en pista, los pilotos presentaron a la FIM y al Motor Club Paul Armagnac la hoja con sus reclamaciones, recogieron sus bártulos y desaparecieron del circuito, protagonizando un sonado boicot sin dar opción a réplica o negociación alguna.

En total 27 pilotos apoyaron el plante, cinco en cada una de las clases de 125 y 250cc, tres de 350cc y 14 corredores de la clase reina, apoyados por sus respectivos constructores, los equipos oficiales de Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki.

Entre los pilotos que decidieron no correr, estaba las principales estrellas de la época, como Randy Mamola (Suzuki), Loris Reggiani (Suzuki), Kenny Roberts (Yamaha), Barry Sheene (Yamaha), Franco Uncini (Suzuki), así como los pilotos de Honda: Takazumi Katayama, Marco Lucchinelli y Freddie Spencer (actual Director de Carrera de MotoGP), por lo que la marca del ala dorada no puntuó aquel 9 de mayo de 1982. En las otras clases, además del citado Ángel Nieto, también se sumaron al boicot Carlos Lavado, Anton Mang o Ricardo Tormo, entre otros.

El Motor Club Paul Armagnac, pese al duro golpe que suponía perder a las principales estrellas del certamen, siguió adelante con el gran premio, disputándose las cuatro carreras, en las que se impusieron Michel Frutschi (Sanvenero 500cc), Jean-François Baldé (Kawasaki 350cc), Jean-Louis Tournadre (Yamaha 250cc) y Jean-Claude Selini (MBA 125cc). Como dato, aportar que en la carrera de 500 tomaron parte 28 pilotos, de los cuales diez no concluyeron la distancia de la prueba, entre ellos el malogrado piloto español Víctor Palomo (Suzuki), que no secundó el boicot, como tampoco lo hizo el entonces jovencísimo Sito Pons, que tampoco acabó la carrera de 250cc.

El promotor, tras el gran premio, elevó una protesta formal a la FIM por el plante, exigiendo duras sanciones deportivas y económicas a los pilotos y constructores huelguistas, una demanda rechazada de plano por la federación internacional, que solo castigó a un piloto por proferir insultos contra los organizadores… Ángel Nieto.

El Mundial, aunque los organizadores se habían comprometido a remodelar el circuito para 1983, nunca más ha vuelto a Nogaro, corriéndose en Le Mans el año siguiente y alternándose las pistas de Paul Ricard, Magny-Cours hasta establecerse ya definitivamente en el circuito del departamento de La Sarthe desde 2000.