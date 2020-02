Honda paró a Alex Márquez por seguridad

Sepang.- En su primer año en MotoGP, Alex Márquez es de los pilotos que más vueltas está acumulando, tras los test de Valencia y Jerez el pasado mes de noviembre y el shakedown de probadores y novatos de la pasada semana en este mismo circuito.

Sin embargo, en la primera jornada oficial de pretemporada, Alex no pudo rodar todo lo que hubiera querido, por un problema en su moto que le mantuvo mucho tiempo en el garaje.

“Veníamos de dos días de shakedown, así que comenzamos de una buena base. Nos concentramos en rodar, aunque por la tarde hubo un pequeño problema en la moto y Honda decidió que no rodara más por seguridad. Era una cuestión de tiempo, pero para mañana estará solucionado al 100%”, explicó el campeón del mundo de Moto2.

Al final del día, Alex estaba situado 13º en la hoja de tiempos (1:59.918) a menos de un segundo de Fabio Quartararo y a solo dos décimas de su hermano Marc.

Para Alex cada vuelta es un tesoro en su afán de acoplarse a la nueva categoría y, sobre todo, a la una moto algo crítica.

“De pilotaje he mejorado bastante, el equipo me está ayudando mucho. Lo más positivo para mí es centrarme en la moto de 2020 y hacerme a ella”, valoraba Alex este viernes en el paddock del circuito.

Alex está aprovechando la experiencia de los test para aprender de todos sus rivales.

“Trato de aprender de cualquiera que me encuentre en la pista. Me siento mejor de lo que me esperaba, pero no sabes cuánto están apretando los de delante. En Valencia ya me quedé tranquilo porque la Honda es una moto pequeña”, explicó.

Alex Márquez, Repsol Honda, a rueda de Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“La Honda aún me lleva ella a mí y no al revés, pero me siento bien encima de la moto, me transmite información. Noto la rueda delantera, cuando patina y demás”.

El de Cervera admitió que está tratando de adaptarse a sus nuevas necesidades.

“Mi pilotaje está cambiando mucho respecto de Moto2, pero en Moto2 ahora ya tienes que hacer cosas similares a las que hacemos en MotoGP”, valoró.

“Lo que más me cuesta es rodar con gomas gastadas, ser constante ahí”.

Le preguntaron por su hermano Marc y si estaban haciendo una preparación conjunta.

“No sé qué tipo de moto usa Marc, yo no les pido nada a los técnicos, ellos me lo piden a mi”, zanjó.

