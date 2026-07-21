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Honda hace oficial el fichaje de Quartararo para los dos próximos años

Meses después de firmar la contratación de Fabio Quartararo como punta de lanza del nuevo proyecto de Honda en MotoGP, la marca japonesa anunció este martes el fichaje del francés para los dos próximos cursos.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como adelantó en su día Motorsport.com, la operación se concretó a finales de enero, aunque varias circunstancias fueron postergando el anuncio, que finalmente llegó durante el parón veraniego.

Por un lado, el compromiso por parte de todos los fabricantes de no oficializar ningún movimiento futuro antes de la firma del conocido como 'Pacto de la Concordia' o, como se ha rebautizado recientemente, 'Pacto de Brno', que selló el marco en el que los constructores y el promotor del certamen se moverán durante los próximos cinco años.

Eso, además, se combinó con la particular agenda de los responsables de la compañía del ala dorada, que se rigen por su propio calendario. Después de meses de circunloquios y respuestas esquivas de Fabio Quartararo, Honda mandó el comunicado que le vinculará con el chico de Niza, al menos, hasta finales de 2028.

El francés se unirá a Honda después de ocho años compitiendo con Yamaha, que fue quien le dio la oportunidad de promocionar a MotoGP en 2019, en su estructura satélite Sepang Racing Team.

Dos temporadas más tarde ascendió al equipo oficial, en 2021, el curso en el que se proclamó campeón del mundo. A partir de entonces, la competitividad de la Yamaha cayó, aunque el Diablo decidió darle una última oportunidad al constructor de Iwata, cuando firmó su última renovación, en abril de 2024.

La falta de señales de mejora a las puertas del proyecto marcado por el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2027, y la falta de conexión con los nuevos ejecutivos, llevó a Quartararo a darle el sí a Honda por los alrededores de Navidad.

La hoja de servicio del #20 cuenta, además de con la citada corona de 2021, con un total de 11 triunfos y 32 podios, además de 21 pole position. Esta temporada, Quartararo figura el 14º en la tabla general de puntos, como el mejor colocado de entre los corredores de Yamaha, y todavía no ha estrenado su casillero de podios.

Fabio Quartararo será la nueva punta de lanza del proyecto HRC en MotoGP

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Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Honda Racing Corporation (HRC) se complace en anunciar el fichaje de Fabio Quartararo para las temporadas 2027 y 2028 del Campeonato Mundial de MotoGP. Quartararo competirá con el equipo oficial Honda HRC en el inicio de la era de 850cc de MotoGP a partir de 2027", se lee en la nota, en la que no figuran declaraciones del piloto, al estar todavía bajo contrato con Yamaha.

Motorsport.com entiende que Honda ha elegido a Cristhian Pupulin como su jefe técnico, para que se encargue de acelerar al máximo su adaptación.

Aquello que todavía no está claro es quién ocupará el otro lado del taller de la escudería oficial, después del reciente anuncio de la firma de David Alonso. El colombiano se juega ese puesto con Diogo Moreira, y el que no acompañe a Quartararo competirá enfundado en el mono de LCR, la estructura satélite de Honda en MotoGP.

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