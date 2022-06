Alex Márquez se retira por problemas técnicos; Honda se queda sin sumar

Cargar el reproductor de audio

Honda llevaba desde 2010 ganando en Sachsenring, tres años lo hizo Dani Pedrosa y los últimos, de forma consecutiva desde 2013, Marc Márquez, pero este domingo, con el chico de Cervera en casa recuperándose de una lesión, Honda no logró sumar ni un solo punto, una situación que cuesta de comprender.

De hecho, Honda llevaba 633 carreras de forma consecutiva sumando puntos en carreras de la clase reina, desde 1982, en el Gran Premio de España en el Jarama, hasta 2022, en la carrera de Montmeló. 40 años que acabaron este domingo en su pista talismán.

De las cuatro RC213V que tomaron la salida, el japonés Takaaki Nakagami sufrió una caída, mientras que Pol Espargaró y Alex Márquez abandonaron por diferentes motivos.

Espargaró, que sufrió una fortísima caída el viernes, tenía una fisura en las costillas, y con el calor y el esfuerzo no pudo aguantar la carrera, decidiendo retirarse.

Lo de Alex Márquez fue un fallo mecánico, como él mismo explicó al final de la carrera.

Repasa lo ocurrido en el GP de Alemania de MotoGP: A falta de Márquez, el Diablo reina en Sachsenring

"El dispositivo trasero de salida se ha quedado enganchado desde la primera vuelta, primera curva, se ha quedado abajo, iba la moto como una choper, me ha costado entenderlo, me tocaba el pie en las curvas, he intentado arreglarlo manualmente, alguna vez lo había hecho, pero no he podido", relató Alex.

Para el chico de Honda este problema llega en un mal momento, justo cuando se está decidiendo el futuro de los pilotos.

"Una pena, te dejas las piel durante todo el fin de semana para tener buen ritmo, también en el warm up con gomas usadas, intentas hacer, pero son cosas de las carreras y los problemas técnicos también forman parte nuestro trabajo", se resignó.

Honda, que ayer comunicó la revisión médica a la que se sometió Marc Márquez tras su cuarta operación en el brazo derecho, espera ahora como agua de mayo que el de Cervera se recupere completamente y pueda regresar lo antes posible para dirigir el desarrollo de una moto que este año ‘ha salido mala’, y no está a la altura de la historia de este fabricante, colocado último destacado en la clasificación de constructores del Mundial de MotoGP.