Honda no espera mucho de la actualización de motor para Austria

Honda ha introducido pequeñas actualizaciones en el motor de la RC213V para el Gran Premio de Austria de este fin de semana, pero los pilotos han advertido que no supondrá un paso adelante inmediato en cuanto a rendimiento. El fabricante japonés está trabajando duro para salir de su actual crisis en MotoGP, y tiene previstas una serie de actualizaciones para los próximos grandes premios en Europa.

La primera supone algunos cambios en el motor, que tanto Takaaki Nakagami, del Team LCR, como el dúo de pilotos oficiales conformado por Luca Marini y Joan Mir probarán en el Red Bull Ring. Serán unas configuraciones que posiblemente presenten algunas variaciones entre todos ellos.

Johann Zarco, que ha optado por un enfoque diferente, con un motor más potente pero más difícil de pilotar, permanecerá con la misma moto con la que corrió en Silverstone, con el objetivo de recopilar más datos.

Desde fuera, el nuevo paquete puede suponer un impulso para HRC, ya que ha sido mucho más lenta a la hora de incorporar mejoras en su moto que Yamaha, otro fabricante al que se le ha dado amplia libertad para desarrollar la moto durante la campaña como parte del nuevo sistema de concesiones de MotoGP. Pero Marini no cree que se pueda ganar mucha velocidad con la mejora del motor, aunque alabó a la casa del ala dorada por traer actualizaciones para la segunda mitad de 2024.

"'Nuevo motor' es algo muy, muy grande, diré que es una pequeña actualización", dijo el italiano este jueves en su llegada a Spielberg. "Porque en términos de rendimiento, que lo vimos después de Silverstone, el rendimiento de Nakagami [con una especificación de motor diferente] parece un poco mejor, pero todavía no es lo mismo que los otros motores, es un poco más difícil de pilotar. Nos estamos acercando al otro motor, pero todavía no lo suficiente".

"Pero diré que es un buen trabajo que hayan hecho esta mejora. Es parte del proceso. Es importante seguir empujando, seguir trabajando, incluso las pequeñas actualizaciones son algo bueno. Estoy contento por esto. Ya veremos, pero no cambiará nuestro rendimiento en pista".

Su compañero de equipo, Joan Mir, se mostró más optimista sobre el potencial que pueden tener estos cambios en la unidad de potencia, pero también sugirió que no transformaría inmediatamente el nivel de Honda en MotoGP.

"Este fin de semana tenemos una configuración de motor diferente, es algo genial", dijo el mallorquín. "Es una configuración bastante limpia, y fresca. No será una configuración que pones en pista y enseguida es rápida. Así que que [requerirá] algún tiempo para entenderla, para poner la parte electrónica correctamente, tal vez la puesta a punto... Habrá que trabajar, pero es bueno tener algunas cosas nuevas, grandes, para tratar de entender si esta es la dirección [correcta] o no, si es mejor [tener] más velocidad punta o no, tenemos que verlo".

Los cuatro pilotos de Honda han optado por diferentes configuraciones de motor en el pasado, y existe cierto desacuerdo sobre cuál es el mejor camino a seguir para la fábrica nipona. Mir espera que esta actualización, que algunos pilotos de Honda montarán en sus RC213V este fin de semana, dé una respuesta definitiva sobre la dirección a tomar en el futuro.

"No es un motor que no haya probado antes, es una configuración que no había probado antes. El motor no es nuevo, lo es la configuración", aclaró. "Tiene sentido después de toda la lucha que hemos tenido, especialmente al principio de la temporada. Nos dimos cuenta de que la dirección en esta área no era la correcta y volvimos [atrás], así que es un poco la dirección que queríamos [tomar cuando elegimos ese camino]. Esos dos pasos que queremos dar. No esperamos dos pasos. Esto es sólo para entender si es la dirección que tenemos que seguir", remachó el campeón de 2020.