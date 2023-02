Cargar el reproductor de audio

El equipo Repsol Honda ha presentado este martes los nuevos colores de la RC213V con la que competirá Marc Márquez y el nuevo fichaje de la escudería, el también español Joan Mir, campeón del mundo 2020, una alineación de pilotos con la que el equipo oficial de la marca nipona tratará de volver a luchar por las victorias tras una temporada 2022 en la que no lograron ganar ninguna carrera.

A diferencia de lo que ocurrió con las presentaciones de los otros equipos de MotoGP, el Repsol Honda fue directo al grano al mostrar, desde el arranque del acto que tuvo lugar en Madrid, el aspecto de la RC213V con la que Marc y Joan tratarán de devolver a la marca del ala dorada al lugar que se le presupone, tanto por palmarés como por presupuesto.

Tras los primeros ensayos de este 2023, que tuvieron en lugar hace dos semanas en Sepang, los signos no son demasiado esperanzadores. A pesar de los tres prototipos nuevos que el fabricante de Tokio puso a disposición de Márquez, punta de lanza del proyecto, la unidad elegida finalmente por el catalán tras descartar las otras dos alternativas presenta los mismos problemas de falta de tracción que el modelo del curso pasado. Faltan menos de 20 días para que se lleven a cabo los dos últimos días de pretemporada, en Portimão, y al constructor nipón apenas tiene margen de reacción. En el caso de que Honda no pueda ofrecerle una herramienta que le permita volver a pelear por el título, la salida del muchacho de Cervera (Lleida) de su marca de toda la vida en MotoGP no debe ni mucho menos descartarse.

A su lado estará Mir, que no lo tiene nada fácil al desembarcar desde Suzuki, una moto completamente distinta a la Honda. Por si el aspecto técnico no fuera un reto lo suficientemente grande, el mallorquín, campeón del mundo de 2020, tendrá que adaptarse a una escudería que hasta el momento vive y ha vivido por su vecino de taller. "Lo bueno es que con Marc, te mides al mejor", señaló el mallorquín.

"Hemos trabajado mucho para mejorar nuestra moto, y lo seguiremos haciendo día tras día, para seguir puliendo estas innovaciones. Este año supone un gran reto porque MotoGP se ha convertido en un ecosistema muy competitivo", convino Tetsuhiro Kuwata, director general de Honda. Kuwata se mostró, antes que nada, muy satisfecho por el estado físico de Márquez, que parece haber dejado atrás gran parte de las limitaciones que arrastraba en el brazo derecho, operado cuatro veces en los últimos dos años.

"Es un equipo fantástico. Me alegra mucho ver el estado físico de Marc Márquez. Ha pasado unos años difíciles, pero está fuerte. Todos sabemos de lo que es capaz", añadió el ejecutivo japonés, uno de los valedores de la incorporación de Ken Kawauchi, el nuevo director técnico de HRC, la principal novedad de la estructura en lo que al grupo técnico se refiere.