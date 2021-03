Honda inscribe a Márquez para el primer gran premio del año

El pasado domingo se cerró la primera lista de inscritos para la disputa del Gran Premio de Qatar, el primero de la temporada, que se llevará a cabo en Losail el último fin de semana del presente mes de marzo.

En la lista, que los promotores aún no han hecho pública, aparece el nombre de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda, lo que significa que la casa japonesa tiene fundadas esperanzas de contar con su corredor estrella desde la primera carrera.

El lunes, Honda difundió un vídeo con una entrevista al corredor catalán, al que se podía ver entrenando y preparando la temporada. Tras casi ocho meses de lesión, la evolución de Marc ha mejorado claramente en las últimas semanas y las opciones de que reaparezca más pronto que tarde son, cada vez, más reales.

Estar en la lista de inscritos no conlleva nada más allá de una clara declaración de intenciones por parte de Honda, ya que hasta el viernes por la mañana del gran premio, el 26 de marzo, se pueden introducir cambios en la alineación de pilotos.

Lista de inscritos para el GP de Qatar MotoGP

Lo que sí significa es que si, finalmente Márquez no puede estar recuperado para la primera carrera del curso, Stefan Bradl entraría como piloto sustituto, no como piloto titular al no haber sido inscrito como tal en ningún momento.

Esta misma semana, en Qatar, se han reunido representantes de todos los equipos y, entre otros temas, sobre la mesa estaba una protesta sobre la utilización, por parte de Honda, del piloto alemán como probador y piloto a tiempo completo la pasada temporada.

La queja se fundamentaba en el hecho que Bradl corría la temporada como piloto de Honda y gozaba de libertad para hacer test por su papel de probador de la marca. De momento se desconoce si se ha llegado algún consenso para limitar a un máximo de carreras las que un piloto puede sustituir a un corredor lesionado.

