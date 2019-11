Honda garantiza que, por su parte, Lorenzo “seguirá” en 2020

Nomura, el máximo responsable de la división de carreras de Honda, vivió en directo este domingo en Motegi la victoria de su piloto Marc Márquez, que supuso la consecución matemática del título de constructores para la marca del ala dorada una temporada más.

Antes de la carrera, en una conversación publicada por el diario Marca, el directivo de HRC aseguró que, por parte de Honda, esperan que Jorge Lorenzo siga la próxima temporada, confirmando las palabras de Alberto Puig, director deportivo del equipo, en ese mismo sentido.

Ante la pregunta de si el piloto balear va a seguir la próxima temporada, Nomura dice: “Desde el lado de Honda queremos que esté. Nuestro objetivo es hacer una buena moto para él. Ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo, así que lo haremos”, aseguró tajante el directivo.

La llegada de Johann Zarco a la órbita de Honda se ha entendido también como una forma de presionar a Lorenzo, marcarle un objetivo que no es otro que ser mejor que el francés.

“No, no tiene que temer nada. Zarco es solo una buena oportunidad que se nos presentó. Nakagami se lesionó, con lo que no teníamos más opciones, él no tenía moto, así que pudimos hacerlo y lo hicimos”, explica Nomura.

El dirigente habla también de los malos resultados que está cosechando Lorenzo en su primera temporada con Honda.

“Los resultados son los resultados. Lo único que nos indican es que no hemos sido capaces de darle una buena moto para él, eso es todo”, se responsabiliza.

Por último, Nomura admite que están en conversaciones para renovar a Marc Márquez, unas negociaciones que se abrieron hace ya unas semanas.

“Es cierto que hemos empezado a hablar, pero no hay nada cerrado. Nuestra relación es muy buena, con lo que espero que lleguemos a un acuerdo”.

Y añade: “Espero que Marc acabe su carrera como piloto con Honda. Lo intentaré del mejor modo que pueda”.