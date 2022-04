Honda gana adeptos en sus quejas por los neumáticos de Mandalika

Cargar el reproductor de audio

Después de que los responsables de Honda y Michelin en el Mundial de MotoGP se enzarzaran en un intercambio de declaraciones a cuenta del cambio introducido por el fabricante francés en la asignación de neumáticos para el Gran Premio de Indonesia, este fin de semana han entrado los pilotos de la marca alada en escena.

Pol Espargaró, que ya atizó al suministrador único durante el fin de semana en Lombok, se reafirmó en sus declaraciones este jueves en Termas de Río Hondo, atacando directamente a Michelin.

Otro de los afectados, el corredor de LCR-Honda Alex Márquez, también fue interrogado por los medios durante la previa del gran premio argentino, y el catalán no escatimó explicaciones cuando le preguntaron si había podido hablar con Michelin tras lo sucedido en Mandalika.

“Esta es una buena pregunta para empezar. Creo que es algo que tienen que mejorar para el futuro, algo que tienen que cambiar”, aseguró el de LCR.

“No se puede cambiar de repente la asignación de neumáticos, quiero decir que estuvimos en Indonesia durante tres días haciendo test porque ellos [Michelin] pidieron esos ensayos para probar los neumáticos. Vimos que estaba claro que los compuestos no iban a aguantar 27 vueltas, pero para el futuro creo que sería interesante no cambiar la carcasa por una que durante tres años no estuvo en la asignación”, argumentó.

“Por lo tanto, si los neumáticos no pueden aguantar 27 vueltas, se puede recortar la carrera, o hacerla flag-to-flag, algo que, como ya vimos en el pasado, también es muy bonito para el espectáculo. Pero para cambiar la asignación, creo que no es realmente justo. No porque hayamos tenido nosotros muchos problemas, porque quizás en otra pista a nosotros nos vaya bien y a otra fábrica no”.

Márquez entiende que cada constructor debe resolver sus problemas, pero el fabricante de neumáticos también debe hacer lo propio.

“Michelin también necesita no sólo centrarse en los problemas que tienen los fabricantes, sino también en los suyos y construir juntos algo, porque si siempre dicen que fue culpa de otro y no vieron los problemas, se repetirán en el futuro. Así que creo que es importante trabajar juntos, comprender lo sucedido y buscar soluciones entre todos. Ser un poco más transparentes será mejor para todos en el futuro”.

Por último, Alex Márquez valoró la respuesta que Michelin dio a Honda por los problemas en Indonesia, cuando dijo que había sido el equipo quien no supo poner a punto las motos.

“La respuesta de Michelin fue simplemente para intentar preservar su buena imagen. Pero esto es sólo un negocio y es normal. También Honda quiere tener una buena imagen. Necesitamos ver los problemas para mejorar, si no será imposible. Pero creo que es algo normal, creo que podemos tener soluciones para el futuro”.

Mir: “Fue como cambiar de marca de neumáticos”

También Joan Mir, piloto de Suzuki, fue uno de los afectados por la decisión de Michelin de cambiar la carcasa de los neumáticos en Indonesia.

“Ya hable muy claro sobre este tema, desde luego la carcasa que se llevó a Indonesia a nosotros no nos benefició para nada, sufrí muchísimo, tuve muchos sustos, llegué de estar en Qatar entre los cinco primeros en todos los entrenamientos a pelearme para estar el 15 en Indonesia. Había un problema bastante grande, trabajamos dos o tres años con unos neumáticos y llegan ahora con otros que no habíamos probado”, expuso el de Suzuki.

“Dije y mantengo que entiendo la situación por la que Michelin trajo esas gomas, querían ser precavidos y consideraron que (con las estándar) no iban a acabar la carrera, pero cambiar una carcasa es casi como cambiar de marca de neumáticos, cambia mucho el carácter de la moto. Lo malo es que no nos benefició, y a otros les fue bien”.

“De cualquier manera, hay que dejar Indonesia atrás, sacar lo positivo y esperemos que estas gomas no las traigan más, o si lo hacen que nos den la oportunidad antes de trabajar con ellas y poder hacerlas funcionar. Si las siguen utilizando hay que entenderlas”.

“Aquí volvemos a las carcasas de siempre y eso es importante porque mejoraremos la moto de manera real”, concluyó el campeón del mundo de 2020.

Miguel Oliveira, piloto de KTM y ganador de la carrera de Indonesia con los neumáticos de la polémica, enfocó el tema desde otro prisma, lógicamente, pero entiende la postura de Honda ya que él ha pasado por la misma situación.

“Nosotros ya estuvimos del otro lado. Sabemos lo mucho que influyen los neumáticos en el rendimiento de las MotoGP. Algunas motos están construidas hacia una dirección y de repente ya no tienes ese neumático y, por supuesto, es un porcentaje enorme en cuanto a la diferencia de funcionamiento”, expuso.

“Entiendo la frustración (de Honda), pero también comprendo que Michelin haya tenido que reaccionar rápidamente y en consecuencia con los datos que obtuvieron en el test. Es un mundo en el que no se puede dejar a todos contentos”.

“Creo que tenemos que crear un entorno más inclusivo para que los técnicos de Michelin cooperen más con los equipos y con los ingenieros, para que al final podamos llegar a la solución que finalmente pueda funcionar para todos los fabricantes”, propone el portugués.