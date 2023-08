Honda sigue metida en una profunda crisis en el Mundial de MotoGP. La marca japonesa, que no gana un título desde 2019, está viviendo uno de sus peores años en la categoría reina: clasificada en el penúltimo puesto en la tabla de constructores después de 9 grandes premios, con apenas 89 puntos y solo por delante de Yamaha. Aunque ese no es el peor síntoma para la fábrica del ala dorada, sino el estado en el que se encuentra el que ha sido su principal referente en estos últimos años, que no es otro que Marc Márquez.

El piloto español se encuentra perdido con una moto con la que acaba yéndose al suelo siempre que busca el límite, lo que le ha provocado nuevas lesiones como en las citas de Sachsenring y Assen. Así, ha sumado apenas 15 puntos en 2023, y todos procedentes de las carreras al sprint. Así, ya en el último GP de Gran Bretaña el #93 optó por tomarse el fin de semana sin arriesgar, lo que le relegó a estar en la parte trasera de la parrilla, aunque el domingo acabó cayéndose igual. Honda, además, debe sumar a esta difícil coyuntura de Márquez que tanto Joan Mir como Alex Rins, que se irá a Yamaha en 2024 tras sentirse "desaprovechado", también se han acabado lesionando a lomos de la moto nipona en lo que va de temporada.

Dicha situación ha provocado muchos rumores en las últimas semanas, tanto de la continuidad o no de Márquez en la fábrica con la que ha conseguido sus seis mundiales de MotoGP como de la propia Honda en la clase reina del motociclismo. De todo eso ha querido hablar el presidente de HRC, Koji Watanabe, en una entrevista con el sitio web 'Shueisha Shinsho', tal y como recogen nuestros compañeros de GPOne.

Watanabe ha analizado la situación de la fábrica y ha querido desmentir estos rumores que apuntan a que Honda podría irse de MotoGP, como hizo Suzuki a finales de 2022. "Niego esta especulación de una vez por todas. No nos iremos", declaró tajante el dirigente japonés.

Además, también ha comentado cómo se encuentra la relación entre Márquez y Honda. El objetivo es claro, darle al de Cervera una moto ganadora cuando antes posible: "Rumores como el de que [Marc] podría haber sido contactado por otros equipos para 2024 pueden no ser ciertos, pero el hecho de que aparezcan parece simbolizar la situación actual de Honda", admite.

"Cada vez que voy a MotoGP, siempre tengo una larga charla con Marc. Y le digo: 'Tenemos que darte la moto que quieres y lo haremos lo más rápido posible'. También le decimos que él tiene su propio ritmo y que si no podemos adaptarnos el uno al otro, entonces quizás podamos tomar una decisión. Sin embargo, tanto él como nosotros hemos encontrado un objetivo común, así que no hablamos en absoluto de cerrar el contrato ahora", añade Watanabe, queriendo despejar las dudas sobre su continuidad.

El responsable de HRC, sin embargo, es consciente de que para que el #93 se quede deben "darle una moto rápida que pueda ganar. La que ahora falta. Hay que hacerlo rápido y entender por qué se ha llegado a esta situación, para no repetir ciertos errores". Sobre por qué se ha llegado a esta situación, Watanabe además explica: "Es difícil señalar la causa, pero creo que una de las razones es que nos hemos apoyado en nuestros resultados pasados y no hemos introducido cambios drásticos en nuestros métodos".

Al japonés también se le ha preguntado por cómo se puede salir de la crisis, a lo que responde: "El presupuesto y el personal son los aspectos sobre los que podemos actuar más rápidamente. Estamos aumentando nuestro personal dedicado al desarrollo. Tenemos que mejorar la moto de esta temporada, pero también tenemos que trabajar en la del año que viene y en las siguientes, así que nos estamos asegurando de que no haya confusión entre lo que estamos haciendo ahora y lo que haremos en 2024".

Y al hilo de las posibles soluciones, Watanabe celebra que las divisiones de automovilismo y motociclismo estén unidas bajo la demarcación de HRC: "Creo que en el pasado deberíamos haber sido más activos a la hora de promover el intercambio tecnológico entre motos y coches", reconoce.

Por último, también se ha referido a la posibilidad de que, junto a Yamaha, Honda reciba concesiones en MotoGP para recuperar el nivel: "La dirección debería ser conseguir el consenso de todos los fabricantes. Por lo que a nosotros respecta, agradeceríamos la aplicación de concesiones ", finalizó.