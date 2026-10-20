MotoGP

Honda confirma que Moreira correrá el año que viene en su equipo oficial; Alonso irá a LCR

Honda anunció este martes que Diogo Moreira pasará a correr la temporada que viene en el equipo oficial de la marca de Tokio en MotoGP, donde formará pareja con Fabio Quartararo.

Oriol Puigdemont

Editado: 20 oct 2026, 7:19

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Diogo Moreira correrá con el equipo oficial Honda en 2027

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El anuncio implica que David Alonso, que hace meses cerró su fichaje por HRC y su promoción a la categoría de las motos pesadas para 2027, recalará finalmente en la escudería LCR, la formación satélite del fabricante japonés, precisamente en la vacante que dejará el brasileño.

En su primer curso en MotoGP, el actual campeón del mundo de Moto2 ha cumplido con la misión que se le había encomendado, y no solo se ha mostrado muy solvente en la mayor parte del curso, sino que también ha lanzado mensajes que han llamado la atención de los ejecutivos japoneses.

El piloto paulista ocupa la 15ª posición en la tabla general, con los mismos puntos (74) que Fabio Quartatato (14º), y como el segundo representante de Honda en la estadística, por detrás de Luca Marini, que cuenta con 34 puntos más que él.

En lo que llevamos de campeonato, Diogo Moreira ha terminado en el top ten en cinco ocasiones, con la sexta plaza que alcanzó en Hungría, y la segunda de la sprint en Motegi, como resultados más llamativos.

En un principio, Moreira debería trabajar al lado de Andrés Madrid, que llegará a HRC procedente de KTM, mientras que Santi Hernández, responsable del lado del garaje de Joan Mir, se encargará de la adaptación de Alonso a la categoría de las motos pesadas.

"Es una sensación fantástica llegar al equipo de fábrica; algo con lo que sueña cada piloto cuando es joven. Quiero agradecer a todos los miembros de HRC el haber confiado en mí, y en dejarme dar el siguiente paso en este proyecto", declara Moreira, en el comunicado oficial de la marca del ala dorada.

David Alonso debutará en MotoGP la próxima temporada con el equipo LCR-Honda

Foto de: Gold and Goose

La apuesta por Moreira parece totalmente justificada si comparamos su rendimiento con el de Alonso, la otra alternativa que tenía Honda como próximo vecino de taller de Quartararo. El colombiano, que arrasó en Moto3 en 2024, encaró su segundo ejercicio en Moto2 con el objetivo de pelear por la corona, una meta que se ha ido desvaneciendo con el paso de los grandes premios. El único triunfo celebrado (Assen) y los cuatro podios que acumula le colocan el quinto en la clasificación, con 99,5 puntos menos que Manuel González, quien muy probablemente se juegue el Mundial de la clase media con Izan Guevara, que marcha a solo 5,5 puntos de él.

A pesar de la falta de pegada de Alonso, Honda se lo ha pensado mucho antes de asignárselo a la estructura de Lucio Cecchinello, debido a la presión que en todo momento ha recibido por parte del grupo Wasserman, la agencia que le representa, que en todo momento ha intentado que el chico recalara en el equipo oficial, contrariamente a la idea de varios pesos pesados de Honda, que consideraban excesiva la presión que iba a tener que soportar el año de su estreno.

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