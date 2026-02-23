Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica
Luca Marini analizó diferentes soluciones aerodinámicas en el test de Buriram. La última modificación en la Honda afecta al colín, buscando limpiar la estela de aire, pero también de aumentar la carga aerodinámica.
Honda está buscando su identidad. Las dos motos de la casa del ala dorada no brillaron especialmente en la segunda jornada del test de Buriram de MotoGP, ya que Joan Mir y Luca Marini terminaron en la décima y en la decimotercera posición respectivamente, separados por poco menos de dos décimas, y a más de medio segundo del tiempo de referencia, marcado por Marco Bezzecchi al manillar de la Aprilia.
La desventaja, por el momento, no debe sorprender en absoluto, ya que los japoneses se dedicaron sobre todo a realizar pruebas aerodinámicas para definir el paquete con el que debutarán en la nueva temporada del Mundial, en el GP de Tailandia de la próxima semana.
Luca Marini, Honda HRC, con las nuevas aletas en la cola
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
En la RC213V de Marini aparecieron algunas novedades en el borde de salida del colín: el #10 llevó a la pista un par de aletas verticales, desplazando la investigación en la moto decididamente más atrás en comparación con la versión estándar, que proponía los perfiles al principio del colín, poco detrás de la aleta de la pierna.
El elemento en voladizo, en realidad, constituye un único elemento, como si hubiera dos aletas verticales abiertas en V que tienen un perfil alar en la raíz, en un intento de buscar carga aerodinámica en el tren trasero.
Luca Marini, Honda HRC, con las tradicionales aletas al principio del colín
Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto vía Getty Images
Las dos aletas delanteras, por su parte, crean un soplado con las aletas traseras y, además de conducir más flujo de aire hacia el alerón, ayudan a limpiar la estela, en un intento por mejorar aún más la ya de por sí buena velocidad máxima de la máquina nipona.
Honda parece querer reducir la brecha aerodinámica que le está costando caro frente a Aprilia y Ducati, que siempre están a la vanguardia a la hora de proponer soluciones innovadoras en los puntos más insospechados de sus motos.
Comparte o guarda este artículo
¡Arranca MotoGP 2026! Horarios del GP de Tailandia y cómo ver en TV
Puig, cauto ante el paso adelante de Honda: "Te lo diré el domingo después de la carrera"
Marini: "Honda ha mejorado; pero aún no estamos donde nos gustaría estar"
Por qué los equipos de MotoGP no han anunciado aún sus fichajes para 2027
Mir: "En términos de agarre necesitamos una revolución; estamos igual"
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
Últimas noticias
Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica
El mensaje realista de Sainz sobre Williams: dudas ahora, confianza a futuro
Por qué Melbourne será más difícil para la F1 y cuál podría ser el plan B
Cómo las llantas vuelven a ser un elemento de rendimiento en la F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios