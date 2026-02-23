Ir al contenido principal

Análisis
MotoGP Test oficial de Buriram

Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica

Luca Marini analizó diferentes soluciones aerodinámicas en el test de Buriram. La última modificación en la Honda afecta al colín, buscando limpiar la estela de aire, pero también de aumentar la carga aerodinámica.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Luca Marini, Honda HRC

Honda está buscando su identidad. Las dos motos de la casa del ala dorada no brillaron especialmente en la segunda jornada del test de Buriram de MotoGP, ya que Joan Mir y Luca Marini terminaron en la décima y en la decimotercera posición respectivamente, separados por poco menos de dos décimas, y a más de medio segundo del tiempo de referencia, marcado por Marco Bezzecchi al manillar de la Aprilia.

La desventaja, por el momento, no debe sorprender en absoluto, ya que los japoneses se dedicaron sobre todo a realizar pruebas aerodinámicas para definir el paquete con el que debutarán en la nueva temporada del Mundial, en el GP de Tailandia de la próxima semana.

Luca Marini, Honda HRC, con le nuove pinne in coda

Luca Marini, Honda HRC, con las nuevas aletas en la cola

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

En la RC213V de Marini aparecieron algunas novedades en el borde de salida del colín: el #10 llevó a la pista un par de aletas verticales, desplazando la investigación en la moto decididamente más atrás en comparación con la versión estándar, que proponía los perfiles al principio del colín, poco detrás de la aleta de la pierna.

El elemento en voladizo, en realidad, constituye un único elemento, como si hubiera dos aletas verticales abiertas en V que tienen un perfil alar en la raíz, en un intento de buscar carga aerodinámica en el tren trasero.  

Luca Marini, Honda HRC, con le tradizionali pinne a inizio codone

Luca Marini, Honda HRC, con las tradicionales aletas al principio del colín

Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto vía Getty Images

Las dos aletas delanteras, por su parte, crean un soplado con las aletas traseras y, además de conducir más flujo de aire hacia el alerón, ayudan a limpiar la estela, en un intento por mejorar aún más la ya de por sí buena velocidad máxima de la máquina nipona. 

Honda parece querer reducir la brecha aerodinámica que le está costando caro frente a Aprilia y Ducati, que siempre están a la vanguardia a la hora de proponer soluciones innovadoras en los puntos más insospechados de sus motos. 

Más del test de Buriram de MotoGP:

