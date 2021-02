Honda cerró en 2020 una de sus peores temporadas en su dilatada historia en la máxima categoría del mundial de motociclismo, en contraste con los éxitos conseguidos en los últimos años.

A nadie se le escapa que la baja por lesión de su principal piloto, Marc Márquez, tuvo un efecto determinante en ese cambio de tendencia, pero desde Japón apuntan que no fue el único motivo que les llevó a concluir el curso sin haber ganado ni una sola carrera.

Uno de los puntos débiles que se señalan, desde el propio departamento de ingeniera de HRC, es el aprovechamiento de los neumáticos Michelin, suministrador único de la clase reina. Según Honda, sólo se explota el “60%” del potencial de las gomas.

Los ingenieros de HRC, Tetsuhiro Kuwata, responsable del departamento de gestión de carreras de HRC, y Takehiro Koyasu, al cargo del desarrollo de la RC213V, mantuvieron una entrevista con el colaborador de la edición japonesa de Motorsport.com, Akira Nishimura, desvelando algunas claves de 2020.

“Perdimos mucho el año pasado, así que examinamos a fondo cuáles fueron las causas y entendimos lo que necesitábamos en la moto. Perder no es el resultado de la casualidad, sino de no poder explotar todo nuestro potencial, por lo que tenemos que pensar humildemente en lo que podemos aprender y cómo podemos mejorar para volver a la victoria en el futuro. En ese sentido, también continuaremos desarrollándonos con el sentimiento de afrontar un desafío que no dudará en salir de nuestro marco”, explica Kuwata en Mr-bike.jp.

Tetsuhiro Kuwata, responsable del departamento de gestión de carreras de HRC, junto a Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Michelin presentó en 2020 una nueva configuración de neumáticos traseros, que pusieron en aprietos a algunos pilotos durante la temporada, y Honda admite que deben salir de su “marco” habitual de trabajo para entenderlos.

“Aún no hemos explotado completamente las ventajas de los neumáticos, por lo que debemos buscar nuevos descubrimientos. Mientras sufríamos el año pasado, aprendimos gradualmente que el método a utilizar parece estar un poco fuera de nuestra teoría, así que para impulsarla, nos moveremos fuera de nuestro marco. Tenemos que encontrar la mejor manera de salir del camino convencional”, explica Kuwata, que sitúa el aprovechamiento “en torno al 60%”.

En ese sentido, el ingeniero encargado del desarrollo de la RC213V, Takehiro Koyasu, explica los pasos que han dado para corregirlo.

“¿Cómo entiendes los neumáticos de 2020, cómo les sacas todo el jugo? Mientras repetíamos pruebas y errores sobre ese tema, nos enfocamos en cómo se mueve la suspensión y respondimos. Creo que el efecto en cierta medida propició el éxito de Takaaki Nakagami y Alex Márquez en la segunda mitad de la temporada”.

“Teniendo en cuenta que los resultados mejoraron en la segunda parte del año, tengo la impresión de que llegamos a un 60% del aprovechamiento de los neumáticos. No hay una base concreta para decir esa cifra. Sin embargo, a la inversa, creo que alrededor del 40% aún no lo estamos utilizando. En cualquier caso, soy consciente de que no hemos llegado al límite de las gomas, por lo que sigue siendo un problema para el futuro”.

Los ingenieros de Honda coinciden en reconocer que en Yamaha, en algunas situaciones, aprovecharon mucho mejor el potencial de los Michelin.

“Mirando los resultados de la clasificación, la velocidad de Yamaha fue asombrosa. En otras palabras, por lo que puedo suponer por los resultados, creo que Yamaha es quien aprovecha al máximo los neumáticos en clasificación. Tal vez la mitad de ese 40% que no hemos podido sacarle está ahí, y dado que no pudimos en todas las carreras mantener los neumáticos hasta el final, debe haber algo que nos hemos perdido. La conclusión es que creo todavía tenemos mucho margen de mejora”, zanjan.

