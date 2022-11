Cargar el reproductor de audio

El team manager de HRC se sumó a la decepción mostrada por Marc Márquez tras probar el prototipo de la moto que Honda ofrecerá a sus pilotos la próxima temporada, en una lucha cada vez más desesperada por volver a recuperar el estatus de la marca en el Mundial de MotoGP.

Márquez acabó el 13º en la hoja de tiempos y no superó el medio centenar de giros, suficiente para darse cuenta de que el avance desde el test de Misano, a principios de septiembre, no había sido suficiente.

"Me gustaría haber tenido más. Que el paso hubiera sido un poco más grande. No era lo esperado, pero ya me dijeron que en Malasia iban a dar un paso más respecto a lo de hoy, pero uno no vale, tienen que dar dos pasos", fue el toque de atención de un Marc visiblemente contrariado.

En su resumen habitual de los fines de semana de carrera, Alberto Puig, team manager de HRC, fue un poco más allá y pidió que en lugar de dos sean tres los pasos que tiene que hacer la evolución de la RC213V entre el martes de Valencia y el test de Sepang, que se celebra del 10 al 12 de febrero, exactamente dentro de tres meses.

"En Honda hemos estado trabajando duro desde el test de Misano, pero lamentablemente aún no hemos encontrado todo lo que estamos buscando. Tenemos que seguir buscando lo que queremos", fue la conclusión del expiloto.

Márquez fue claro en su conclusión tras el test, tanto en sus palabras como en su gestualidad, que no fue nada optimista. El #93 pidió a HRC mejora y desarrollo, y que dar un paso más no bastaba, "se necesitan dos".

"Y yo estoy pidiendo tres. Necesitamos tres pasos para estar en un buen camino, yendo en la dirección correcta. Ciertamente en Japón han estado trabajando muy duro, no hay duda. Está claro y lo sabemos, pero desafortunadamente todavía no pudimos encontrar la dirección correcta. Todos nuestros ingenieros, no solo en Japón, sino también en Europa, están trabajando e intentándolo. Confiamos en ellos y esperamos poder cumplir con nuestras expectativas y entregar una moto en Sepang", añadió Puig.

En el test de Valencia debutaron, al manillar de la Honda, las dos nuevas incorporaciones de cara a 2023, Joan Mir y Alex Rins.

"En el test nos acompañaron tanto Joan como Alex, dos pilotos que llegan de otra marca. Es difícil para un nuevo corredor obtener una comprensión profunda y precisa de la moto con solo un día de conducción. Pero lo intentaron, seguro que lo que se encontraron fue muy diferente a lo que están acostumbrados y ahora analizarán profundamente todo lo que hicieron".

Honda tiene ahora 90 días para hacer lo que no ha hecho en los dos últimos años, pero que ni Marc Márquez ni Alberto Puig estén contentos con el desarrollo de la moto no es, sin duda, el mejor de los síntomas.

