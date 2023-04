15 años de la primera victoria de Jorge Lorenzo en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

El 13 de abril de 2008, el paddock de MotoGP se preparaba en Portugal, en el circuito de Estoril, para la tercera cita de la temporada. Un mes antes, cuatro recién llegados se unían a la alineación de la categoría reina: el vigente campeón del mundo de Superbikes, James Toseland, y los pilotos que ocuparon los tres primeros puestos de la categoría de 250cc en 2007, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Alex de Angelis.

Tras superar en el arranque de año al piloto estrella del equipo y 7 veces campeón del mundo entonces, Valentino Rossi, el debut de Lorenzo se vio rápidamente decaído por el mensaje claro de que el mallorquín no iba a estar al mando, y por el muro que se levantó entre las dos partes del box, con el pretexto de que los dos pilotos del equipo no utilizaban el mismo fabricante de neumáticos, que acabó con cualquier esperanza de trabajar juntos. Sin embargo, Lorenzo demostró en la pista que no era de los que tenían complejos de inferioridad.

En ese inicio de temporada, el español logró una pequeña hazaña, la de conseguir la pole en su primer gran premio e incluso tres veces seguidas. En carrera, también estuvo en la pelea: segundo en Qatar por detrás de Casey Stoner, tercero en España por detrás de Dani Pedrosa y Rossi, y luego sólo tuvo que esperar hasta su tercer intento, en Portugal, para lograr su objetivo.

Con algunas gotas de lluvia interrumpiendo el inicio de la carrera, Lorenzo se colocó en el grupo de cabeza en cuanto se apagó el semáforo. Una vez más se enfrentó a algunos de sus mayores rivales por el liderato: Rossi, Pedrosa y Dovizioso. Este último se fue quedando atrás y acabó en el suelo. Lorenzo, por su parte, consiguió deshacerse de Pedrosa y de Rossi poco antes del ecuador de la carrera para colocarse en cabeza.

A partir de ahí, no hubo quien le parara. Vuelta tras vuelta fue el hombre más rápido en la pista e incluso batió el récord de giro más rápido. Pedrosa no pido seguir el ritmo de Lorenzo, mientras que Rossi se vino abajo y perdió más de diez segundos en las últimas diez vueltas. El entonces #48 ya no se vio amenazado y así, con una firme demostración, cruzó la meta como ganador y, por primera vez en una carrera de MotoGP, plantó su emblemática bandera en la grava del circuito.

El 13 de abril de 2008 el piloto balear se convirtió en el piloto más joven en subir al podio en su tercera carrera en la categoría reina, pero lo más importante es que se unió a Marco Melandri, Loris Capirossi, Pedrosa y Rossi en ganar en la categoría de MotoGP después de haber triunfado en 125cc y 250cc. Fue sólo la primera de sus 47 victorias en la clase reina y, curiosamente, sería la única que figuraría en su palmarés aquel año.

Al día siguiente, el piloto español sería operado de síndrome compartimental, y en el siguiente gran premio una espectacular caída le provocaría una fractura de tobillo, la primera de muchas lesiones esa temporada. Pero al año siguiente Lorenzo volvería a ganar el Gran Premio de Portugal, y esta vez realizaría un campeonato casi perfecto para acabar segundo por detrás de Valentino Rossi. En 2010, el título sería suyo.

Dani Pedrosa lidera en la salida 1 / 18 Foto de: Fernando Rei Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo 2 / 18 Foto de: Fernando Rei Valentino Rossi y Jorge Lorenzo delante del grupo 3 / 18 Foto de: Fernando Rei Valentino Rossi y Jorge Lorenzo delante del grupo 4 / 18 Foto de: Fernando Rei Valentino Rossi y Jorge Lorenzo 5 / 18 Foto de: Fernando Rei Valentino Rossi y Jorge Lorenzo 6 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi y Jorge Lorenzo 7 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing Rueda de prensa del ganador Jorge Lorenzo 8 / 18 Foto de: Fernando Rei El ganador Jorge Lorenzo celebra su victoria 9 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing El ganador Jorge Lorenzo celebra su victoria 10 / 18 Foto de: Fernando Rei Jorge Lorenzo planta la bandera tras su victoria 11 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo 12 / 18 Foto de: Fernando Rei Podio: champagne para Jorge Lorenzo y Valentino Rossi 13 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing Podio: champagne para Valentino Rossi 14 / 18 Foto de: Fernando Rei Podio: Jorge Lorenzo celebra su victoria 15 / 18 Foto de: Fernando Rei Podio: Jorge Lorenzo celebra su victoria 16 / 18 Foto de: Fernando Rei Podio: Jorge Lorenzo celebra su victoria ante Dani Pedrosa y Valentino Rossi 17 / 18 Foto de: Yamaha Motor Racing Podio: Jorge Lorenzo celebra su victoria ante Dani Pedrosa y Valentino Rossi 18 / 18 Foto de: Bridgestone Corporation