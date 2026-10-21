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MotoGP GP de Australia
La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole
El emblemático Phillips Island debutó como escenario del campeonato del mundo en 1989 y, desde entonces, se han celebrado 29 GP de Australia en tres etapas. Casey Stoner, Valentino Rossi y Marc Márquez, los pilotos que más han ganado allí.
Germán Garcia Casanova
Editado: 21 oct 2026, 10:14
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Podium: race winner Casey Stoner, Ducati Marlboro Team, second place Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team
Foto de: Bridgestone Corporation
Este fin de semana se despide del calendario de MotoGP un circuito histórico, el de Phillip Island, y en este artículo repasaremos su brillante historia.
Apunta:
Australia, tierra de grandes talentos sobre las dos ruedas, irrumpió en el campeonato del mundo en una doble aparición en 1989 y 1990 en el entonces remoto y estrambótico circuito de Phillip Island, enclavado en una isla al sur de Melbourne, a la otra punta del mundo para los europeos. Esas dos primeras ediciones, fueron a parar a manos del piloto local Wayne Cocodrilo Gardner, una de las grandes estrellas de la época.
Entre 1991 y 1996, el evento australiano pasó a disputarse en el trazado de Eastern Creek, en Nueva Gales del Sur, cerca de Sydney.
El icónico trazado del estado de Victoria tuvo que esperar 1997 para volver a recibir la visita del campeonato del mundo, y lo hizo con la victoria del español Alex Crivillé en la clase de 500cc, y la del australiano Mick Doohan en 1998. Curiosamente, Doohan, que ganó cinco campeonatos seguidos, solo pudo imponerse una vez en la carrera de Phillip Island, después de haber ganado dos veces en Eastern Creek (1992 y 1995).
El dominio de Valentino Rossi
Tras las victorias del japonés Tadayuki Okada y del italiano Max Biaggi para cerrar el siglo XX, en 2001 irrumpió en la isla la personalidad de Valentino Rossi para convertirse en el primer rey de Phillip Island. Primero con Honda, ganó el GP de Australia de 2001 y 2002, el último año de las 500cc y el primero de MotoGP, extendiendo su dominio tres años más, un tercero con Honda (2003) y los dos siguientes con Yamaha (2004 y 2005).
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, ganador en Australia 2005
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Como el de Le Mans, el trazado australiano es de gestión privada y es propiedad, desde 2004, de la compañía Linfox Property Group, del magnate australiano Lindsay Fox. El grupo se dedica principalmente a transporte y logística, la administración de aeropuertos y otros muchos negocios. Entre ellos, ser los promotores de los GP de Australia de F1 y MotoGP.
Al estar ambas carreras organizadas por la misma empresa y compartiendo parte del personal, el GP de F1 siempre se ha situado a principio de año en el calendario, mientras que el de MotoGP se ha colocado al final, justo en una época en la que hace frío, viento y es fácil que llueva, una dificultad añadida al encanto del trazado, situado al borde del mar.
Aparece Casey Stoner
Ese handicap, sin embargo, no fue un problema para que Rossi extendiera su dominio cinco años consecutivos, hasta que en 2006 Marco Melandri le cortó la racha para dar paso a la dinastía de victorias consecutivas más longeva de la historia del circuito: los seis grandes premios conquistados por el talento local Casey Stoner, que ganó ininterrumpidamente desde 2007, su primer año con Ducati y segundo en MotoGP, hasta el momento de su prematura retirada, a final de 2012. Stoner ganó cuatro veces con Ducati y dos con Honda, y siempre lo hizo con una gran autoridad sobre sus rivales. De no haberse retirado en 2012 con 27 años, nadie duda que Stoner hubiera podido alargar su dominio en su carrera de casa hasta que hubiera querido.
Desde 2012, año de su retirada prematura, la curva 3 de Phillips Island lleva el nombre de Casey Stoner
Foto de: Repsol Media
La flora y la fauna de Phillip Island es por todos conocida, cada año se repiten las imágenes de animales salvajes atravesando la pista o sus inmediaciones, pero unas de las criaturas más expuestas son, sin duda, las gaviotas, que en ocasiones llegan a impactar con los pilotos o las motos, con el desenlace fatal para las pobres bestias, que han protagonizado más de una anécdota.
Lorenzo logró la pole con una gaviota a bordo
La más recordada, sin duda, es la que protagonizaron uno de esos enormes pájaros y Jorge Lorenzo en 2013. El balear, que defendía su segundo título de campeón de MotoGP, estaba peleando por la pole de aquel año, cuando una gaviota impactó en su Yamaha M1, incrustándose en el lado derecho del carenado de su moto.
El español se dio cuenta del impacto, pero no se percató que llevaba enganchado el animal en su moto, completando la vuelta en 1.27.899 (miren los números y busquen coincidencias) y convirtiéndose, por primera vez, en poleman del gran premio, él y la gaviota.
Jorge Lorenzo llega al parque cerrado tras lograr la pole de 2013 con una gaviota enganchada a su moto
Foto de: Yamaha MotoGP
La carrera del día siguiente, estaba declarada flag to flag, al no poder garantizar el suministrador de neumáticos que los compuestos duraran todas las vueltas. Lorenzo se llevó la victoria por delante de Dani Pedrosa y Rossi, después de que se mostrara bandera negra a Marc Márquez por parar una vuelta más tarde de lo establecido en el cambio de moto.
En 2014, ya con Stoner fuera de la parrilla, Valentino Rossi aprovechó con su habilidad y experiencia el grave problema con la resistencia de los neumáticos, que llevó al abandono hasta a nueve corredores, entre ellos, de nuevo, un Márquez que tras liderar las 17 primeras vueltas de la carrera se cayó en la crítica bajada de la curva 10, Lukey Heights, dejando el paso libre a Valentino hacia su último triunfo en Australia.
Primera victoria de Márquez
Por fin, en 2015 Márquez pudo ganar en Australia, una pista que los corredores adoran y que se distingue por ser un trazado de piloto, donde la habilidad del deportista marca la diferencia, y la carrera de aquel año fue un buen ejemplo, ya que Marc se enzarzó en un disputado duelo con Rossi, el germen del gran choque de Sepang, una semana después, logrando en la última vuelta de la carrera recortar un segundo a Lorenzo para ganarle por 2 décimas.
En 2016 el ganador fue el británico Cal Crutchlow, logrando el único triunfo para el Reino Unido en Phillips Island. En 2018 el ganador fue Maverick Viñales, repitiendo Marc en 2019 en su año más dominante con la Honda.
En 2020 y 2021, debido a la pandemia mundial por la Covid 19, Phillips Island no recibió la visita de MotoGP, regresando la caravana mundialista en 2022, con la victoria de Alex Rins y su Suzuki. El catalán solo lideró tres de las 27 vueltas de la carrera, la 14, la 20 y la última.
El adelantamiento de la victoria de Marc Márquez el año pasado en Phillip Island
Foto de: Dorna
En 2023, la cosa fue más o menos igual, pero esta vez con el triunfo de Johann Zarco con la Pramac-Ducati. Si el año anterior Jorge Martín lideró las 13 primeras vueltas y Pecco Bagnaia 11 más antes de la victoria de Rins; en 2023 el piloto madrileño lideró con absoluta autoridad desde la pole hasta la vuelta 26, pero en la última se quedó sin neumáticos, siendo superado por Zarco, Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Brad Binder, cruzando Martín quinto la meta.
Más de lo mismo sucedió en 2024, cuando Martín volvió a salir en pole por tercer año consecutivo, liderando las primeras 23 vueltas, hasta que Marc Márquez, esta vez con la Ducati del equipo Gresini, le pasó a cuatro giros del final para llevarse su cuarta victoria en Phillips Island y convertirse en el tercer piloto, tras Stoner y Rossi, con más triunfos en la isla.
En 2025, un espectacular Raúl Fernández se estrenó como ganador en MotoGP llevándose el GP de Australia, en la primera victoria del equipo Trackhouse y la 300 de Aprilia como fabricante.
Ahora, 2026 pondrá punto y final (o punto y aparte) a la historia de Phillip Island y de Australia en MotoGP.
Todos los ganadores del GP de Australia de MotoGP:
2025
Raúl Fernández
ES Phillip Island Trackhouse Aprilia MotoGP™ 2024
Marc Marquez
ES Phillip Island Ducati MotoGP™ 2023
Johann Zarco
FR Phillip Island Ducati MotoGP™ 2022
Alex Rins
ES Phillip Island Suzuki MotoGP™ 2019
Marc Marquez
ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2018
Maverick Viñales
ES Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2017
Marc Marquez
ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2016
Cal Crutchlow
GB Phillip Island Honda MotoGP™ 2015
Marc Marquez
ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2014
Valentino Rossi
IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2013
Jorge Lorenzo
ES Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2012
Casey Stoner
AU Phillip Island Honda MotoGP™ 2011
Casey Stoner
AU Phillip Island Honda MotoGP™ 2010
Casey Stoner
AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2009
Casey Stoner
AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2008
Casey Stoner
AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2007
Casey Stoner
AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2006
Marco Melandri
IT Phillip Island Honda MotoGP™ 2005
Valentino Rossi
IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2004
Valentino Rossi
IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2003
Valentino Rossi
IT Phillip Island Honda MotoGP™ 2002
Valentino Rossi
IT Phillip Island Honda MotoGP™
2001
Valentino Rossi
IT Phillip Island Honda 500cc 2000
Max Biaggi
IT Phillip Island Yamaha 500cc 1999
Tadayuki Okada
JP Phillip Island Honda 500cc 1998
Mick Doohan
AU Phillip Island Honda 500cc 1997
Alex Criville
ES Phillip Island Honda 500cc 1990
Wayne Gardner
AU Phillip Island Honda 500cc 1989
Wayne Gardner
AU Phillip Island Honda 500cc
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