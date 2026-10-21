Estadísticas

MotoGP GP de Australia

La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole

El emblemático Phillips Island debutó como escenario del campeonato del mundo en 1989 y, desde entonces, se han celebrado 29 GP de Australia en tres etapas. Casey Stoner, Valentino Rossi y Marc Márquez, los pilotos que más han ganado allí.

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 oct 2026, 10:14

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Podium: race winner Casey Stoner, Ducati Marlboro Team, second place Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team

Foto de: Bridgestone Corporation

Este fin de semana se despide del calendario de MotoGP un circuito histórico, el de Phillip Island, y en este artículo repasaremos su brillante historia.

Apunta:

Australia, tierra de grandes talentos sobre las dos ruedas, irrumpió en el campeonato del mundo en una doble aparición en 1989 y 1990 en el entonces remoto y estrambótico circuito de Phillip Island, enclavado en una isla al sur de Melbourne, a la otra punta del mundo para los europeos. Esas dos primeras ediciones, fueron a parar a manos del piloto local Wayne Cocodrilo Gardner, una de las grandes estrellas de la época.

Entre 1991 y 1996, el evento australiano pasó a disputarse en el trazado de Eastern Creek, en Nueva Gales del Sur, cerca de Sydney.

El icónico trazado del estado de Victoria tuvo que esperar 1997 para volver a recibir la visita del campeonato del mundo, y lo hizo con la victoria del español Alex Crivillé en la clase de 500cc, y la del australiano Mick Doohan en 1998. Curiosamente, Doohan, que ganó cinco campeonatos seguidos, solo pudo imponerse una vez en la carrera de Phillip Island, después de haber ganado dos veces en Eastern Creek (1992 y 1995).

El dominio de Valentino Rossi

Tras las victorias del japonés Tadayuki Okada y del italiano Max Biaggi para cerrar el siglo XX, en 2001 irrumpió en la isla la personalidad de Valentino Rossi para convertirse en el primer rey de Phillip Island. Primero con Honda, ganó el GP de Australia de 2001 y 2002, el último año de las 500cc y el primero de MotoGP, extendiendo su dominio tres años más, un tercero con Honda (2003) y los dos siguientes con Yamaha (2004 y 2005).

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, ganador en Australia 2005

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Como el de Le Mans, el trazado australiano es de gestión privada y es propiedad, desde 2004, de la compañía Linfox Property Group, del magnate australiano Lindsay Fox. El grupo se dedica principalmente a transporte y logística, la administración de aeropuertos y otros muchos negocios. Entre ellos, ser los promotores de los GP de Australia de F1 y MotoGP.

Al estar ambas carreras organizadas por la misma empresa y compartiendo parte del personal, el GP de F1 siempre se ha situado a principio de año en el calendario, mientras que el de MotoGP se ha colocado al final, justo en una época en la que hace frío, viento y es fácil que llueva, una dificultad añadida al encanto del trazado, situado al borde del mar.

Aparece Casey Stoner

Ese handicap, sin embargo, no fue un problema para que Rossi extendiera su dominio cinco años consecutivos, hasta que en 2006 Marco Melandri le cortó la racha para dar paso a la dinastía de victorias consecutivas más longeva de la historia del circuito: los seis grandes premios conquistados por el talento local Casey Stoner, que ganó ininterrumpidamente desde 2007, su primer año con Ducati y segundo en MotoGP, hasta el momento de su prematura retirada, a final de 2012. Stoner ganó cuatro veces con Ducati y dos con Honda, y siempre lo hizo con una gran autoridad sobre sus rivales. De no haberse retirado en 2012 con 27 años, nadie duda que Stoner hubiera podido alargar su dominio en su carrera de casa hasta que hubiera querido.

Desde 2012, año de su retirada prematura, la curva 3 de Phillips Island lleva el nombre de Casey Stoner

Foto de: Repsol Media

La flora y la fauna de Phillip Island es por todos conocida, cada año se repiten las imágenes de animales salvajes atravesando la pista o sus inmediaciones, pero unas de las criaturas más expuestas son, sin duda, las gaviotas, que en ocasiones llegan a impactar con los pilotos o las motos, con el desenlace fatal para las pobres bestias, que han protagonizado más de una anécdota.

Lorenzo logró la pole con una gaviota a bordo

La más recordada, sin duda, es la que protagonizaron uno de esos enormes pájaros y Jorge Lorenzo en 2013. El balear, que defendía su segundo título de campeón de MotoGP, estaba peleando por la pole de aquel año, cuando una gaviota impactó en su Yamaha M1, incrustándose en el lado derecho del carenado de su moto.

El español se dio cuenta del impacto, pero no se percató que llevaba enganchado el animal en su moto, completando la vuelta en 1.27.899 (miren los números y busquen coincidencias) y convirtiéndose, por primera vez, en poleman del gran premio, él y la gaviota.

Jorge Lorenzo llega al parque cerrado tras lograr la pole de 2013 con una gaviota enganchada a su moto

Foto de: Yamaha MotoGP

La carrera del día siguiente, estaba declarada flag to flag, al no poder garantizar el suministrador de neumáticos que los compuestos duraran todas las vueltas. Lorenzo se llevó la victoria por delante de Dani Pedrosa y Rossi, después de que se mostrara bandera negra a Marc Márquez por parar una vuelta más tarde de lo establecido en el cambio de moto.

En 2014, ya con Stoner fuera de la parrilla, Valentino Rossi aprovechó con su habilidad y experiencia el grave problema con la resistencia de los neumáticos, que llevó al abandono hasta a nueve corredores, entre ellos, de nuevo, un Márquez que tras liderar las 17 primeras vueltas de la carrera se cayó en la crítica bajada de la curva 10, Lukey Heights, dejando el paso libre a Valentino hacia su último triunfo en Australia.

Primera victoria de Márquez

Por fin, en 2015 Márquez pudo ganar en Australia, una pista que los corredores adoran y que se distingue por ser un trazado de piloto, donde la habilidad del deportista marca la diferencia, y la carrera de aquel año fue un buen ejemplo, ya que Marc se enzarzó en un disputado duelo con Rossi, el germen del gran choque de Sepang, una semana después, logrando en la última vuelta de la carrera recortar un segundo a Lorenzo para ganarle por 2 décimas.

En 2016 el ganador fue el británico Cal Crutchlow, logrando el único triunfo para el Reino Unido en Phillips Island. En 2018 el ganador fue Maverick Viñales, repitiendo Marc en 2019 en su año más dominante con la Honda.

En 2020 y 2021, debido a la pandemia mundial por la Covid 19, Phillips Island no recibió la visita de MotoGP, regresando la caravana mundialista en 2022, con la victoria de Alex Rins y su Suzuki. El catalán solo lideró tres de las 27 vueltas de la carrera, la 14, la 20 y la última.

El adelantamiento de la victoria de Marc Márquez el año pasado en Phillip Island

Foto de: Dorna

En 2023, la cosa fue más o menos igual, pero esta vez con el triunfo de Johann Zarco con la Pramac-Ducati. Si el año anterior Jorge Martín lideró las 13 primeras vueltas y Pecco Bagnaia 11 más antes de la victoria de Rins; en 2023 el piloto madrileño lideró con absoluta autoridad desde la pole hasta la vuelta 26, pero en la última se quedó sin neumáticos, siendo superado por Zarco, Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Brad Binder, cruzando Martín quinto la meta.

Más de lo mismo sucedió en 2024, cuando Martín volvió a salir en pole por tercer año consecutivo, liderando las primeras 23 vueltas, hasta que Marc Márquez, esta vez con la Ducati del equipo Gresini, le pasó a cuatro giros del final para llevarse su cuarta victoria en Phillips Island y convertirse en el tercer piloto, tras Stoner y Rossi, con más triunfos en la isla.

En 2025, un espectacular Raúl Fernández se estrenó como ganador en MotoGP llevándose el GP de Australia, en la primera victoria del equipo Trackhouse y la 300 de Aprilia como fabricante.

Ahora, 2026 pondrá punto y final (o punto y aparte) a la historia de Phillip Island y de Australia en MotoGP.

Todos los ganadores del GP de Australia de MotoGP:

2025

Raúl Fernández

ES Phillip Island Trackhouse Aprilia MotoGP™ 2024

Marc Marquez

ES Phillip Island Ducati MotoGP™ 2023

Johann Zarco

FR Phillip Island Ducati MotoGP™ 2022

Alex Rins

ES Phillip Island Suzuki MotoGP™ 2019

Marc Marquez

ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2018

Maverick Viñales

ES Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2017

Marc Marquez

ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2016

Cal Crutchlow

GB Phillip Island Honda MotoGP™ 2015

Marc Marquez

ES Phillip Island Honda MotoGP™ 2014

Valentino Rossi

IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2013

Jorge Lorenzo

ES Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2012

Casey Stoner

AU Phillip Island Honda MotoGP™ 2011

Casey Stoner

AU Phillip Island Honda MotoGP™ 2010

Casey Stoner

AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2009

Casey Stoner

AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2008

Casey Stoner

AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2007

Casey Stoner

AU Phillip Island Ducati MotoGP™ 2006

Marco Melandri

IT Phillip Island Honda MotoGP™ 2005

Valentino Rossi

IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2004

Valentino Rossi

IT Phillip Island Yamaha MotoGP™ 2003

Valentino Rossi

IT Phillip Island Honda MotoGP™ 2002

Valentino Rossi

IT Phillip Island Honda MotoGP™

2001

Valentino Rossi

IT Phillip Island Honda 500cc 2000

Max Biaggi

IT Phillip Island Yamaha 500cc 1999

Tadayuki Okada

JP Phillip Island Honda 500cc 1998

Mick Doohan

AU Phillip Island Honda 500cc 1997

Alex Criville

ES Phillip Island Honda 500cc 1990

Wayne Gardner

AU Phillip Island Honda 500cc 1989

Wayne Gardner

AU Phillip Island Honda 500cc

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





MotoGP protagonizará una exhibición durante el GP de Estados Unidos de Fórmula 1



MotoGP



MotoGP 20 h



MotoGP protagonizará una exhibición durante el GP de Estados Unidos de Fórmula 1





Razgatlioglu se perderá el resto de la temporada por su lesión en el hombro



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Razgatlioglu se perderá el resto de la temporada por su lesión en el hombro





Oficial: esta será la parrilla de MotoGP en 2027, equipos y pilotos



MotoGP



MotoGP 1 d



Oficial: esta será la parrilla de MotoGP en 2027, equipos y pilotos

Últimas noticias





La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 min



La historia de MotoGP en Phillip Island, único circuito donde una gaviota hizo la pole





Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Cámara prepara su debut en la F1 con Haas en 2027: ¡ya tiene número!





Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Qué necesita Antonelli para ser campeón en Austin: resultados y combinaciones





Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse