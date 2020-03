Los hermanos Márquez, preparados para el ‘StayAtHomeGP’ del domingo

Mientras la crisis global por Covid-19 mantiene detenido el campeonato del mundo de MotoGP, los organizadores del certamen han decidido montar la primera carrera virtual entre pilotos de la parrilla mundialista, a la que han denominado StayAtHomeGP (#QuedateEnCasaGP).

El desafío será el próximo domingo (15.00 hora peninsular española) y se ofrecerá en directo por múltiples plataformas para que todos los aficionados puedan tener acceso a ella.

Entre los participantes, estarán Alex Rins, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Joan Mir, Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Iker Lecuona y los hermanos Marc y Alex Márquez.

El escenario virtual de la iniciativa será el Circuito de Mugello, al que los pilotos deberán dar seis vueltas. Antes habrá una clasificación para determinar la parrilla de salida.

“Todos estamos viviendo un momento difícil, por lo que será realmente divertido llevar algo de acción a los aficionados”, asegura Marc Márquez.

“Estamos haciendo esto para todas las personas que aman MotoGP, para darles algo agradable durante estos días increíblemente difíciles”, añade el campeón del mundo. “Agradezco a los otros pilotos y al campeonato el montar esta iniciativa”.

Como todo el mundo, Marc está en pleno confinamiento en su domicilio de Cervera, esperando a que pase la pandemia.

“Me he quedado en casa entrenando tanto como puedo mientras me mantengo a salvo. Alex y yo disfrutamos con el juego de MotoGP juntos, pero ahora debemos ser un poco más serios al respecto. No importa en qué estemos compitiendo, ¡como pilotos queremos ganar! Con una carrera de solo seis vueltas, creo que podemos ser agresivos e ir a fondo de principio a fin. ¡Tengo muchas ganas ya de correr!”, asegura el #93.

Alex Márquez, que debuta este año en MotoGP y además lo hace con el equipo Honda, vivirá su primera carrera en la categoría reina de forma virtual.

“Tenemos la responsabilidad de alentar a las personas a que se queden en casa y sigan las recomendaciones de las autoridades”, explica Alex.

“Si los fans no pueden ir a las carreras, entonces podemos llevárselas a casa. He estado siguiendo los consejos y me he quedado en casa, ajustando mi entrenamiento y mi forma de vida para que todos podamos superar esto”.

“Pensé que mi ‘debut’ sería un poco diferente, pero estoy deseando que llegue de cualquier manera. Normalmente soy bastante competitivo en el juego de MotoGP cuando compito con amigos, así que no estoy seguro de ser un verdadero novato, pero es muy difícil saber el nivel de los otros pilotos”

“Veamos cómo va, Mugello es un circuito divertido para conducir, ya que es muy rápido y, especialmente en la curva 1, puedes hacer grandes movimientos. ¡Espero que los fans puedan disfrutar de este evento con nosotros!”

