Hasta cuándo tiene contrato cada circuito del calendario de MotoGP

El calendario de MotoGP se ha ampliado rápidamente a lo largo de los años, alcanzando un máximo de 22 grandes premios en 2025. Con la adición de las sprints, los pilotos deben disputar un total de 44 carreras al año. En muchos aspectos, MotoGP ha seguido el ejemplo de la Fórmula 1 en los últimos años, no sólo en el crecimiento de su calendario, sino también en su enfoque de los acuerdos con los circuitos.

Al igual que la F1, MotoGP firma cada vez más acuerdos a largo plazo con los promotores, lo que proporciona una mayor estabilidad al campeonato. Como resultado, muchos circuitos -principalmente los situados en Europa- ya están confirmados hasta bien entrada la próxima década. En el otro extremo del espectro, sin embargo, varias pistas tienen, actualmente, sólo una carrera firmada restante, la de 2026, antes de que expiren sus contratos.

A continuación, te enseñamos una visión general de los acuerdos actuales de los circuitos de MotoGP con Dorna, empresa promotora del campeonato, y la duración de cada contrato de cara a seguir en el actual calendario.

Hasta cuándo tienen contrato los circuitos de MotoGP 2026

Gran Premio Circuito Contrato hasta el final de Gran Premio de Italia Mugello 2026 Gran Premio de Aragón MotorLand 2026 Gran Premio de Gran Bretaña Silverstone 2026 Gran Premio de Portugal Portimao 2026 Gran Premio de Australia Phillip Island 2026 Gran Premio de Malasia Sepang 2026 Gran Premio de las Américas Austin 2027 Gran Premio de la República Checa Brno 2029 Gran Premio de Brasil Goiania 2030 Gran Premio de Austria Red Bull Ring 2030 Gran Premio de Japón Motegi 2030 Gran Premio de Qatar Lusail 2031 Gran Premio de España Jerez 2031 Gran Premio de Francia Le Mans 2031 Gran Premio de Cataluña Barcelona 2031 Gran Premio de Tailandia Buriram 2031 Gran Premio de Holanda Assen 2031 Gran Premio de Alemania Sachsenring 2031 Gran Premio de San Marino Misano 2031 Gran Premio de Indonesia Mandalika 2031 Gran Premio de Valencia Valencia 2031 Gran Premio de Argentina Buenos Aires A partir de 2027 Gran Premio de Hungría Balaton Park Varios años

Buriram (Tailandia) - Contrato con MotoGP hasta 2031

A pesar de las serias dudas que rodeaban el futuro del Gran Premio de Tailandia, el Gobierno logró cerrar un nuevo contrato con Dorna en noviembre de 2025. La prórroga de cinco años, añadida al acuerdo ya existente que se extiendía hasta 2026, garantizó que MotoGP seguirá disputándose en Buriram hasta 2031.

Tailandia se ha convertido en un mercado importante para el campeonato desde que debutó en el calendario en 2018.

Goiania (Brasil) - Contrato con MotoGP hasta 2030

El Mundial de MotoGP volverá a Brasil en 2026, en el renovado Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania. El acuerdo se firmó a finales de 2024 con Brazil Motorsport, la misma empresa que organiza la carrera de Fórmula 1 en Interlagos, y abarca cinco temporadas, hasta 2030.

La última vez que Brasil acogió una prueba de MotoGP, bajo la denominación de Gran Premio de Río, fue en 2004.

Austin (GP de las Américas) - Contrato con MotoGP hasta 2027

MotoGP correrá en Estados Unidos al menos hasta 2027, según el acuerdo firmado entre el Circuito de las Américas y la ciudad de Austin. El trazado tejano se unió al calendario de MotoGP en 2013, poco menos de un año después de su construcción, como parte de un acuerdo de 10 temporadas.

Esa vinculación se reforzó en 2018 y se entiende que estará vigente hasta la campaña 2027. Desde entonces, solo se ha tenido que cancelar el evento de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. MotoGP no ha confirmado formalmente la duración del contrato.

Losail (Qatar) - Contrato con MotoGP hasta 2031

MotoGP tiene un acuerdo de larga duración con el Circuito de Losail, que se firmó en 2019, manteniendo el Gran Premio de Qatar en el calendario hasta 2031. La pista fue construida principalmente para las carreras de motos, y ha sido un elemento básico en el calendario de MotoGP desde 2004. Durante gran parte de su incursión, fue la cita de apertura de la temporada.

Jerez (GP de España) - Contrato con MotoGP hasta 2031

El Circuito de Jerez permanecerá en el calendario de MotoGP durante la próxima década. El trazado español ha estado siempre presente en el calendario desde 1987, e incluso albergó dos carreras en 2020 por el COVID-19. El último contrato, que se acordó antes del evento de 2025 en abril, se extiende hasta finales de 2031.

Le Mans (Francia) - Contrato con MotoGP hasta 2031

MotoGP también ha acordado un nuevo contrato con los organizadores del Gran Premio de Francia. Y como es el caso de algunas otras carreras, también se trató de una ampliación a largo plazo, que cubrirá las próximas seis citas, hasta 2031. Le Mans ha demostrado ser muy popular entre los aficionados, con la carrera de 2025 registrando la mayor asistencia en la historia del campeonato.

Montmeló (GP de Catalunya) - Contrato con MotoGP hasta 2031

Al igual que otros circuitos europeos, el GP de Catalunya tiene un futuro seguro en MotoGP. En febrero de 2025 se firmó un nuevo acuerdo entre el Circuit de Barcelona-Catalunya y Dorna, que concluirá en 2031. Montmeló ya ha celebrado 35 grandes premios desde que debutó en el calendario en 1992. Al final del nuevo contrato, esa cifra ascenderá a 41.

Mugello (GP de Italia) - Contrato con MotoGP hasta 2026

Mugello cumplirá el último año de su actual contrato en 2026. Los organizadores habían acordado previamente una prórroga de dos temporadas con Dorna, en 2023, que abarcaba las carreras de los años 2025 y 2026.

La pista, propiedad de Ferrari, ha sido la sede anual del Gran Premio de Italia desde 1994, tras haber albergado por primera vez una carrera de 500cc en 1992. Con la carrera de 2026 a la vuelta de la esquina, es probable que se produzcan discusiones sobre un nuevo acuerdo.

Balaton Park (Hungría) - Contrato multianual con MotoGP

MotoGP no reveló la duración de su contrato con Balaton Park cuando anunció que Hungría se unió al calendario a partir de 2025. Lo que está claro es que, tras su gran premio de debut de este año, seguirá en el organigrama en 2026.

Los organizadores han tenido que llevar a cabo varias mejoras para adecuar el recinto a los estándares del motociclismo de alto nivel. Balaton Park es el segundo trazado húngaro en el que se disputa una carrera de MotoGP, después de que Hungaroring acogiera dos carreras a principios de la década de 1990.

Brno (República Checa) - Contrato con MotoGP hasta 2029

Tras cuatro años de ausencia, el Gran Premio de la República Checa regresó con éxito en 2025 en Brno. El acuerdo, anunciado por el entonces Primer Ministro checo, abarca cinco temporadas, hasta finales de 2029.

Brno es uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del campeonato, ya que su trazado permanente debutó por primera vez en el calendario de la categoría reina en 1987. Las configuraciones anteriores del circuito, que incorporaban carreteras públicas, ya habían albergado grandes premios durante décadas.

Assen (Países Bajos) - Contrato con MotoGP hasta 2031

El histórico trazado de Assen seguirá siendo parte clave del calendario de MotoGP en los próximos años. Se llegó a un acuerdo con los organizadores del GP de Países Bajos en 2024, añadiendo cinco años al contrato anterior, que se extendía hasta 2026. Esto significa que el circuito del TT, construido en 1955, permanecerá en el calendario al menos hasta 2031.

Sachsenring (Alemania) - Contrato con MotoGP hasta 2031

Como parte de la estrategia de MotoGP para asegurar contratos a largo plazo con los promotores, el campeonato también ha firmado un nuevo acuerdo con Sachsenring hasta 2031. También tiene una duración de cinco años, y se suma al contrato ya existente, que estaba establecido hasta 2026.

El nuevo acuerdo también es significativo porque 2027 marcará el centenario de la carrera inaugural en las carreteras públicas de Hohenstein-Ernstthal, donde más tarde se construyó Sachsenring.

Silverstone (Gran Bretaña) - Contrato con MotoGP hasta 2026

El contrato de Silverstone con MotoGP expira después de 2026. No está claro cuándo y si se acordará un nuevo acuerdo. Por el momento, el Gran Premio de Gran Bretaña fue trasladado, de nuevo, a un lugar más tradicional del calendario, en agosto, después de que el evento de 2025 se celebrara en mayo y en el mismo fin de semana que el Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis.

Más allá de la pandemia del COVID-19, Silverstone ha sido la sede del GP de Gran Bretaña todos los años desde 2010, cuando tomó el relevo de Donington Park.

GP de Aragón - Contrato con MotoGP hasta 2026

El contrato de MotorLand Aragón con MotoGP también se debe renovar más allá de 2026. La pista española firmó previamente un nuevo contrato con Dorna en 2022, que estipulaba tres grandes premios en un periodo de cinco años.

Sin embargo, el acuerdo se reestructuró en 2024, garantizando a Motorland un lugar anual en el calendario hasta finales de 2026. Aragón celebró por primera vez un gran premio en 2010 y desde entonces se ha convertido en una cita habitual del calendario, siendo 2023 el único año en el que la carrera no tuvo lugar.

Misano (San Marino) - Contrato con MotoGP hasta 2031

Misano es otra pista que acordó un nuevo contrato con MotoGP en 2025. Ya confirmado hasta 2026, el nuevo contrato garantizó que la carrera que se disputa bajo la denominación del GP de San Marino seguirá formando parte del calendario hasta 2031.

Varios circuitos italianos han acogido la cita sanmarinense a lo largo de las décadas, pero se ha celebrado anualmente en Misano desde la campaña 2007.

Red Bull Ring (Austria) - Contrato con MotoGP hasta 2030

El futuro del GP de Austria en MotoGP también está asegurado, con el último acuerdo -firmado en 2024- vigente hasta finales de 2030. Se trata de una prórroga de cinco años sobre el acuerdo existente, que expiraba en 2025. El Red Bull Ring se incorporó al calendario de MotoGP en 2016, un año antes de que el fabricante austriaco KTM entrara en el campeonato.

Motegi (Japón) - Contrato con MotoGP hasta 2030

2025 fue un año de renovaciones de contratos para MotoGP, y otra pista en la que el campeonato se aseguró su presencia a largo plazo fue Motegi. Como parte del acuerdo, la pista, propiedad de Honda, permanecerá en el calendario hasta 2030. Motegi albergó por primera vez una prueba de MotoGP en 1999, pero no fue hasta 2004 cuando sustituyó definitivamente a Suzuka como sede del GP de Japón.

Mandalika (Indonesia) - Contrato con MotoGP hasta 2031

Aunque todavía hay cierta incertidumbre, se entiende que Mandalika firmó un acuerdo de 10 años con MotoGP cuando se unió al calendario por primera vez, en 2022. Esto significa que el GP de Indonesia continuará celebrándose al menos hasta 2031. Aunque MotoGP no ha confirmado oficialmente la duración del acuerdo, los organizadores han indicado constantemente que el acuerdo es a largo plazo.

Phillip Island (Australia) - Contrato con MotoGP hasta 2026

El GP de Australia de 2026 será la última carrera bajo el contrato actual con Phillip Island. El futuro de MotoGP en la icónica pista ha sido objeto de intensa especulación durante algún tiempo, en medio de la incertidumbre sobre si se podría llegar a una renovación.

Phillip Island albergó por primera vez un gran premio en 1989, pero no se convirtió en una cita habitual del calendario hasta 1997. Su pintoresco entorno y su trazado único la han convertido en un escenario popular para el Mundial.

Sepang (Malasia) - Contrato con MotoGP hasta 2026

El contrato de Sepang expira al término de 2026, pero los organizadores siguen confiando en que se pueda llegar a un nuevo acuerdo durante el parón invernal, describiéndolo como su prioridad. Sepang, uno de los primeros circuitos modernos construidos en el sudeste asiático, asumió la organización del Gran Premio de Malasia en 1999 y, desde entonces, sigue siendo un escenario muy popular entre los aficionados locales e internacionales.

Portimao (Portugal) - Contrato con MotoGP hasta 2026

Otra carrera cuyo contrato expira en 2026 es la de Portugal. Portimao corría el riesgo de desaparecer del calendario después de 2024, pero se acordó un nuevo contrato de dos años, por el que el evento se reubicó cerca del final de la temporada, formando un doblete con Valencia. Con el gobierno portugués firmando un nuevo contrato con la F1 en diciembre de 2025, queda por ver si se hará lo propio con el principal campeonato de motociclismo.

Cheste (GP de Valencia) - Contrato con MotoGP hasta 2031

Valencia firmó una ampliación de contrato de cinco años a principios de 2025, sólo unos meses después de que su evento de 2024 tuviera que ser cancelado debido a las graves inundaciones en la región por la DANA. Con el nuevo acuerdo, el Circuit Ricardo Tormo permanecerá en el calendario al menos hasta 2031. Cheste se incorporó al calendario de MotoGP en 1999 y ha albergado el final de temporada todos los años desde 2002, con una sola excepción.

Buenos Aires (Argentina) - Contrato con MotoGP a partir de 2027

MotoGP también ha anunciado que volverá a Argentina en 2027, en un renovado Autódromo Óscar y Juan Gálvez. La pista, situada en la capital, Buenos Aires, acogió por última vez una carrera de MotoGP en 1999. Aunque no se ha revelado la duración exacta del acuerdo, la pista sustituirá a Termas de Río Hondo, que abandonó el calendario después de 2025.