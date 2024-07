¿Ha tocado techo KTM con su MotoGP de 2024?

La racha de tres podios consecutivos de KTM a principios de esta temporada 2024 parece ahora un recuerdo lejano. Pensar que Brad Binder fue capaz de terminar a sólo 1.239 segundos del ganador de la carrera en Qatar, Pecco Bagnaia, hace sólo cuatro meses, es casi difícil de creer, teniendo en cuenta dónde se encuentra la casa de Mattighofen en la actualidad.

Tomemos como comparación el pasado GP de Alemania de MotoGP. La RC16 de Pedro Acosta terminó séptima en la carrera larga y a más de 14 segundos del líder, una semana después de que Binder finalizara sexto en Assen, a 16. De hecho, desde que el murciano terminó segundo en la prueba principal de Austin, en abril, sólo un piloto de KTM ha sido capaz de terminar en el Top 5 un domingo. Unas estadísticas bastante desalentadoras.

Jack Miller realizó una conmovedora revelación en Sachsenring que podría explicar por qué el estado de forma de los austriacos ha desaparecido de repente: "Estamos en el mismo paquete en términos de base, tenemos el mismo material que el año pasado en Misano", dijo el australiano.

"Siempre va a haber un techo, y hay que desarrollar las piezas y hacer las cosas mejor para mejorar eso, y mover ese techo más arriba. Estamos con un chasis similar al que llevamos desde Misano 2023, que fue la primera [aparición] de la unidad de fibra de carbono, pero no hemos hecho ningún ajuste ni nada al respecto. Hay áreas en las que podemos trabajar en la moto para intentar poner el listón más alto", detalló.

Hay que recordar que KTM sacudió el paddock de la categoría reina el pasado mes de septiembre cuando Dani Pedrosa estrenó en Italia un chasis fabricado íntegramente en fibra de carbono. Tanto Miller como Binder pasaron a usarlo ese mismo mes, lo que supuso un gran salto para la marca europea en su intento de alcanzar a las Ducati.

Pero el hecho de que la RC16 no haya sido capaz de mejorar ese chasis en los 10 meses posteriores demuestra hasta qué punto se ha quedado atrás en la carrera del desarrollo. De aportar nuevas innovaciones a no introducir ninguna actualización importante, es todo un cambio a peor para el grupo Pierer Mobility.

Por supuesto, es cierto que montar piezas nuevas en la moto cada fin de semana no siempre supone un paso adelante en cuanto a rendimiento. Lo que KTM necesita es un plan metódico, como explicó Binder durante el fin de semana de Alemania.

"No hemos tenido una actualización desde hace mucho tiempo, seguro", comentó el sudafricano nacido en Potchefstroom. "Más que nada, [lo que] necesitamos es una comprensión clara de en qué dirección ir".

"Hemos estado jugando mucho con los equilibrios este fin de semana [Sachsenring], y por fin hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho antes, y que realmente no tienen sentido, pero hacen que la moto sea un poco mejor. Está claro que tenemos que entender las cosas un poco mejor, y entonces podremos traer las piezas que nos ayuden".

Para encontrar una dirección clara, KTM también debe entender completamente dónde se está quedando exactamente la RC16 por detrás de sus rivales. Mientras que el motor ha demostrado ser fiable y rápido, hay otras áreas que requieren un enfoque adicional.

"Necesitamos un poco más de agarre, un poco más de giro", reveló Miller. "En velocidad punta estamos bien, el motor es potente, y el paquete aerodinámico también. Podemos entender dónde estamos en la parte delantera de la moto. La cuestión es lo que tenemos que hacer para girar un poco más, tener un poco más de agarre tanto delante como detrás para ir más rápido, y frenar más tarde, acelerar antes y, con suerte, tener más velocidad de paso por curva".

Después del GP de Alemania, Acosta compró un billete de ida a Austria para reunirse con la plana mayor de KTM, entender cómo se gestiona por dentro su proyecto de MotoGP y ayudar a la fábrica a solucionar los puntos débiles de la RC16. Le han acompañado en el viaje su jefe técnico, Paul Trevathan, y el jefe de suspensiones, Miguel Olivenza.

En un principio, el español tenía previsto hablar con Fabiano Sterlacchini, jefe técnico del equipo, pero la antigua mano derecha de Gigi Dall'Igna se marchó de la marca, algo que se pudo saber en Alemania. No obstante, Acosta se mantendrá ocupado con más reuniones con otros miembros del equipo oficial. La visita no sólo es importante para KTM, sino para el propio Acosta, ya que quiere averiguar si está en el lugar adecuado para luchar por un título de MotoGP en el futuro.

"Lo primero que voy a hacer cuando llegue es conocer a la gente y ver qué pasa el primer día, cómo funciona todo y qué hace cada uno", explicó. "Cuando me vaya a dormir, entenderé todos los papeles, y quién manda en un sitio y quién en otro, y quién es el jefe del chasis, por qué se hacen las cosas [de una manera determinada]. Porque ahora es muy fácil criticar, pedir o exigir cosas que yo, de momento, no sé cómo van. Prefiero averiguar primero cómo va todo y por qué no se hacen las cosas o por qué sí, o quién le da poder a uno o se lo quita a otro, para saber qué camino hay que tomar".

KTM tiene la increíble suerte de contar con un piloto de primer nivel como Acosta y le firmó, con razón, para subir a la escuadra oficial de cara a 2025. La incorporación de Enea Bastianini y Maverick Viñales también será un gran impulso para la marca. Pero con Ducati que juega en su "propia liga", según Binder, la fábrica centroeuropea ahora debe trabajar para ofrecer actualizaciones significativas que garanticen que sus motos estén a la altura del talento de quienes las pilotan en pista.

Información adicional de Germán García Casanova y Sebastián Fränzschky