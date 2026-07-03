Günther Steiner se sincera con lo que más le está sorprendiendo de MotoGP

Günther Steiner ya ha vivido en su trayectoria facetas de lo más diversas en el mundo del motorsport. Comenzó su carrera a mediados de la década de 1980, como mecánico en el Mundial de Rallies. Más tarde, ganó como team manager en Prodrive el Campeonato de Europa (FIA ERC), y a continuación ascendió a una función directiva en M-Sport-Ford. En 2001, Niki Lauda lo llevó al entonces proyecto de Fórmula 1 de Ford, Jaguar.

Un año después, la marca del óvalo se separó primero de Lauda, y después de Steiner. En 2005 regresó al equipo, que había sido comprado por Red Bull. Cuando se pudo contratar a Adrian Newey, Steiner creó para la marca de bebidas energéticas un equipo de NASCAR.

Más tarde, el tirolés fue team manager en el equipo Haas , también en la F1. Y su aventura más reciente es MotoGP. Desde el 1 de enero de 2026, el dirigente, convertido en estrella mediática gracias a 'Drive to Survive', es oficialmente CEO del equipo Tech3, que ha comprado junto a un consorcio de inversores.

A lo largo de la primera mitad de la temporada 2026, Steiner ha conocido mejor el paddock del principal campeonato de dos ruedas. En comparación con las otras categorías, ¿ha habido cosas que le hayan sorprendido tanto positiva como negativamente?

"Cómo los pilotos son diferentes aquí, o qué profesión tan distinta es esta en comparación con la de un piloto de coches, eso me ha sorprendido", dice el gerente de 61 años en conversación con 'Motorsport-Total.com', web hermana de Motorsport.com.

A Steiner le fascina lo que los pilotos tienen que hacer fuera de los circuitos para poder estar a un gran nivel: "Quizá subestimé por ignorancia cuánto entrenan realmente los chicos sobre motos, y lo que hacen. Pero si lo piensas, está muy claro: aquí el piloto tiene una influencia mucho mayor en el resultado que en las carreras de coches. Una de mis preguntas tontas fue: '¿qué hacéis entre carreras para prepararos?'"

"Entonces me dicen: 'Monto en moto'. Digo: '¿Cómo, que montas en moto?' En el circuito, ¡sí! Siempre hacen motocross, por el equilibrio y demás. En la Fórmula 1, por ejemplo, no puedes hacer eso. No hay nada que sea parecido".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ahí tienes que ir al simulador. Por eso, ahí está la enorme diferencia, en cuánto se implican físicamente en realidad los pilotos de MotoGP", compara Steiner con el Gran Circo. "[En la F1], un simulador está bien y es correcto. Quiero decir, es exigente, pero principalmente es exigente para la cabeza, no físicamente".

A eso se añade el riesgo de lesión que se corre en el motocross o en el flat track: "Si en el simulador de Fórmula 1 te vas contra el muro, hay un reinicio y sigues rodando. Si te caes en motocross, te recoge la ambulancia. Esa es para mí la mayor sorpresa".

Dónde debe actuar MotoGP de cara al futuro

Por otro lado, Steiner también ha descubierto en MotoGP un aspecto que no calificaría de negativo, pero en el que se debe actuar de cara al futuro, sobre todo en el ámbito de la comercialización del deporte.

"MotoGP vive en el mundo de: queremos correr en moto. No viven en el mundo de: organizamos algo para la gente. No, queremos correr en moto. Eso no es negativo. Para mí, en realidad, es algo bueno. Porque eso te da posibilidades. Tienes ahí a gente muy cualificada. Los equipos son todos muy profesionales en MotoGP, y también en Moto2 y Moto3, muy bien preparados para las carreras de motos".

Pit Beirer, KTM Motorsports Director, Gottfried Neumeister, KTM CEO, Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 CEO Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero se olvidan completamente del resto a su alrededor. Lo comercial, las posibilidades de ofrecer algo a los aficionados", considera Steiner. "Y esa es precisamente la tarea, hacer que este deporte sea atractivo para los aficionados. No tienes que hacerlo atractivo, solo tienes que mostrarlo. Solo tienes que señalar que existe. No necesitas venderlo, se vende solo. Esa es mi actitud al respecto".

"Pero por eso, creo, el producto MotoGP también es tan bueno. Porque simplemente se han concentrado en el producto, y no en la comercialización".

Por eso le sorprendió lo poco que los equipos se han concentrado en el marketing y la promoción del deporte en comparación con la Fórmula 1. Los departamentos de relaciones públicas en la máxima categoría de cuatro ruedas son, comparativamente, enormes.

En los equipos de MotoGP solo hay un puñado de personal para PR y prensa, y en los equipos satélite a menudo solo está una persona. Pero el problema ha sido reconocido. Junto con Liberty Media, se quiere promocionar mejor la categoría en el futuro.

Steiner considera que recibe una oportunidad justa en MotoGP

¿Y cómo se ha adaptado Steiner en general al paddock de MotoGP? "Seguro que no lo he entendido todo. Porque hay conexiones que la gente tiene entre sí desde hace décadas. Ahí no conozco toda la historia y quizá tampoco tenga que hacerlo. A veces es mejor no saber cosas, para poder empezar sin estar condicionado", señala Steiner.

"Pero creo que en realidad me manejo bastante bien. Y algo que también me sorprendió positivamente fue la bienvenida que me dieron, la gente de aquí. Eso tampoco tenía por qué esperarlo, no me necesitan".

"Pero lo mejor que puedo decir es que nadie fue negativo conmigo. Si ahora son positivos o no, me da igual. Mientras reciba una oportunidad justa, estoy conforme con ello. Nadie fue negativo conmigo, algo que en realidad me pareció muy bueno y que aprecio y respeto mucho", cerró.