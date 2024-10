Guidotti entiende su salida de KTM: "Es lo correcto en este momento"

Al término del Gran Premio de Indonesia, se confirmó un cambio importante en las filas de KTM para el futuro. Como ya había adelantado Motorsport.com, Francesco Guidotti dejará de ser el team manager del equipo oficial, favoreciendo la llegada de Aki Ajo, uno de los mejores responsables de equipo de las categorías inferiores con su exitosa estructura.

La casa de Mattighofen le agradeció los servicios prestados a Guidotti en un comunicado, antes de que deje un rol que lleva desarrollando desde 2022, cuando sustituyó a Mike Leitner. Pero tras Mandalika, el italiano no había podido hacer ninguna aparición pública.

En Motegi, sin embargo, sí pudo conceder una entrevista a la web oficial de MotoGP. En ella, Guidotti se mostró comprensivo con la decisión tomada desde el Grupo Pierer, llegando a decir que es el "movimiento correcto" en las actuales circunstancias -en las que KTM quiere reducir la llegada con Ducati-, aunque también confesó que se marcha con la cabeza tranquila en base al trabajo realizado.

"No creo que sea una noticia triste. Creo que es el movimiento correcto en este momento", empezó explicando Guidotti, entendiendo la decisión empresarial llevada a cabo. "KTM es una gran empresa, y después de los primeros cinco o seis años han decidido hacer algo diferente".

Y es que el transalpino sostiene que las motos naranjas han dado pasos adelante clave en los últimos tiempos, pero no los necesarios a la hora de rematar la faena y estar en posición de luchar por victorias. Y eso es algo que conseguir de cara a 2025, un año en el que juntarán a Brad Binder y a Pedro Acosta en el equipo oficial y a Maverick Viñales y a Enea Bastianini en el Tech3. "Hemos evolucionado mucho en los últimos tres años y creo que Aki es ahora la persona adecuada para terminar el trabajo".

Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing

De hecho, sobre el mánager finlandés, Guidotti destacó lo valioso que ha sido para KTM por su trabajo en Moto2 y Moto3, precisamente ayudando en su camino a Binder y a Acosta hacia MotoGP, convirtiéndoles en campeones del mundo: "Tiene la credibilidad adecuada en la empresa. Conoce muy bien a los pilotos de los que se ocupará el año que viene".

Finalmente, quiso quitar aún más hierro a la decisión: "No veo ningún drama. He hecho mi trabajo. Estoy contento con lo que he hecho, y me alegra que alguien pueda terminar el trabajo para esta compañía", finalizó el italiano, que aún no tiene un futuro decidido en el Mundial de MotoGP.

Otros ex de KTM, sin embargo, ya han encontrado un destino de futuro. Precisamente, en el GP de Japón, se confirmó que Fabiano Sterlacchini, ex director técnico, se incorporará a Aprilia en ese mismo cargo justo después del Gran Premio de Valencia, antes incluso de que se llegue a 2025. Sustituirá a Romano Albesiano, que será nuevo director técnico de Honda, como sustituto de Ken Kawauchi, ahora enrolado en el equipo de pruebas de HRC.