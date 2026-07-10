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Gresini celebra su historia con una decoración especial: vuelve el diseño de Gibernau

Alex Márquez lucirá desde este domingo en Sachsenring una decoración especial para conmemorar el 30 aniversario del equipo Gresini de MotoGP, el diseño que llevó Sete Gibernau.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Foto de: Gresini Racing

Gresini está de celebración, y para conmemorar los 30 años que lleva como equipo, este fin de semana en Sachsenring recupera la icónica decoración azul y amarilla de Sete Gibernau de 2003 en su moto para el GP de Alemania 2026.

El diseño elegido no es casualidad, y es que precisamente en Sachsenring ganó Sete Gibernau hace 23 años, con esa decoración en azul y amarillo. "Estamos aquí para celebrar un momento histórico de la trayectoria de Gresini Racing, con esta decoración 2023-2024 que usaremos el domingo obviamente con Alex (Aldeguer está lesionado)", dijo Michele Masini, director de Gresini, en DAZN.

El azul y amarillo en 2003 destacaba en los carenados por los patrocinadores españoles Movistar y Telefonica, que aunque ahora no pueden estar presentes, se recuerdan perfectamente con esa decoración.

Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Foto de: Gresini Racing

Así, Gresini vuelve a dejar marca rememorando y homenajeando su propia historia, como había hecho en Brasil con su moto en verde y oro homenaje a Alex Barros, con el que debutó en el mundial en 1997 (cuando la categoría reina se llamaba 500cc).

Este jueves Gresini había ya dejado alguna pista, con un cartel de película con el lema: "Movistar Treck", mezclando la histórica serie de ciencia ficción con el patrocinador Movistar, protagonista de una época dorada del equipo.

En el teaser aparecía también el rostro de Sete Gibernau, junto a los de los dos pilotos de esta temporada, Alex Marquez y Fermín Aldeguer, que este fin de semana no está en Alemania por lesión.

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gresini Racing

"Permíteme tener unas palabras sobre Fermín Aldeguer, que desgraciadamente no está aquí con nosotros, se le está echando mucho de menos. Su recuperación avanza, y veremos a final de mes cómo va", dijo Masini.

En 2003, Gibernau, además de en Sachsenring, ganó otras tres carreras, para terminar con 277 puntos y el segundo puesto en el mundial. Y mientras otros equipos cambian sus decoraciones con motivos comerciales, aquí Gresini vuelve a dejar huella rememorando su historia.

Una manera de hacer las cosas que han elogiado sus ex pilotos y Alex Márquez, que en 2027 se marchará: "Son palabras que nos producen un gran orgullo, y queremos seguir siempre en esa dirección. Está claro que nosotros debemos fijarnos más en la persona, porque siendo un equipo independiente tenemos que intentar marcar la diferencia en el menor tiempo posible, y creo que tenemos todo en la mano para hacerlo. Hemos renovado con Ducati, seguiremos tener en nuestro garaje una moto oficial, lo que significa que la colaboración sigue y siempre de manera más fuerte. Y por lo demás, solo queda trabajar y espero que tengamos la posibilidad de celebrar otras muchas veces", continuó Masini.

Por último, respecto a 2027, remató: "Miramos el futuro muy confiados y muy convencidos en el proyecto. El año que viene tendremos un proyecto completo porque aspirábamos tanto a tener un piloto rookie como a uno experimentado y top como Joan Mir, porque en un momento de transición de reglas, con motos nuevas y neumáticos nuevos, será todo por descubrir. Y ahí será fundamental el aporto de los pilotos, sobre todos los primeros días, y creo que ambos pilotos tienen potencial".

Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Decoración especial de Gresini Racing por sus 30 temporadas

Foto de: Gresini Racing

 

 

 

 

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