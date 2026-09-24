MotoGP anuncia que seguirá yendo a Portimao hasta 2029

El Gran Premio de Portugal se mantendrá en el calendario del Mundial de MotoGP. Este jueves, 24 de septiembre, el campeonato ha anunciado que seguirá visitando el Autódromo Internacional de Algarve, Portimao, hasta la temporada 2029, es decir, durante las próximas tres temporadas.

De esta manera, los aficionados del Mundial de Motociclismo en la Península Ibérica seguirán disfrutando de múltiples citas en el futuro, junto a los grandes premios de España (Jerez), Catalunya (Montmeló) y Valencia (Circuit Ricardo Tormo). Cabe recordar que MotorLand Aragón también tendrá carrera en 2027, y que en 2028 pasará a ser circuito reserva, entrando en el organigrama si se cae alguna de las citas programadas.

El circuito de Portimao, querido por aficionados y pilotos por su espectacularidad y por su morfología de montaña rusa, debutó en el calendario de MotoGP en 2020, significando entonces el regreso de la categoría reina a Portugal por primera vez desde 2012, cuando se corría en Estoril.

MotoGP siguió yendo al Algarve en 2021, y ya la prueba se aseguró un lugar a largo plazo en el calendario a partir de 2023. El público ha ido respondiendo en cuanto a asistencia: el Gran Premio de Portugal de 2025 acogió a más de 166.000 aficionados a lo largo del fin de semana, estableciendo un nuevo récord de asistencia para MotoGP en Portimao, ha recordado el campeonato en un comunicado.

"Acoger MotoGP, un deporte verdaderamente global, también brinda la oportunidad de dar a conocer el Algarve y Portugal en el extranjero, aumentando la visibilidad del destino entre el público de diferentes mercados de todo el mundo y reforzando la posición del Algarve como sede habitual de grandes eventos deportivos internacionales. El Gran Premio de Portugal también tiene un impacto positivo clave en el sector turístico de la región, impulsando la demanda de alojamiento, restauración, transporte y otros servicios asociados al evento", han continuado.

Fans en Portimao Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cabe recordar que Portimao acogerá este año la penúltima cita de la temporada 2026, del 20 al 22 de noviembre. Y se espera una cita más que emocionante, ya que es altamente probable que la lucha por el título mundial entre Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi no llegue resuelta aún. Respecto a 2027, aún queda por saber qué lugar ocupará Portimao en el calendario, noticia que se anunciará este mismo viernes, cuando se revele el calendario completo, a partir de las 12 de la mañana, hora española.

Jaime Costa, director general del circuito de Portimao, ha dicho: "Esta renovación del contrato supone una muestra de confianza por parte de todos en el trabajo realizado por el Circuito Internacional del Algarve y por todas las personas y organizaciones que contribuyen a la celebración del Gran Premio de Portugal. La prórroga de tres años del contrato de MotoGP garantiza que Portugal y el Algarve consoliden su lugar en el mapa de los principales eventos deportivos mundiales y confirma la excelencia de nuestro circuito y de nuestros eventos".

Por su parte, Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP, ha comentado: "El regreso del Gran Premio de Portugal al Circuito Internacional del Algarve aportó una nueva dimensión al campeonato desde el momento en que se incorporó al calendario. Su exigente trazado ha dado lugar a carreras inolvidables y lo ha convertido rápidamente en uno de los favoritos tanto para los pilotos como para los aficionados. Estamos encantados de seguir aprovechando ese impulso, haciendo que el evento se convierta en una celebración aún mayor de MotoGP y ofreciendo experiencias inolvidables a los aficionados de todo Portugal".

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