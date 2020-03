La organización del GP de Argentina confirma las fechas del evento

2018: de nuevo Márquez y Rossi en Argentina

A Márquez se le paró la moto en la parrilla, y fue contra dirección para volver a su posición y volver a encenderla. Eso le acarreó una sanción que le hizo tener que remontar y, en la remontada, tocó a Alex Espargaró, recibiendo una segunda penalización. Pero el momento álgido llegó cuando, al ir a adelantar a Rossi, tiró al italiano.

Así lo describió Márquez: “Intentaba remontar y cuando he tratado de adelantar a Valentino se me ha cerrado, había un parche de agua, nos hemos tocado, él se ha ido al césped y se ha caído”.

Así lo veía Rossi: “Márquez nunca tiene ningún respeto por ninguno de sus rivales. Él siempre da de lleno, sabe que si te da en la pierna te da de lleno y él no se cae. Si lo ves uno a uno [los incidentes] son cosas que pueden pasar en una carrera, pero no cuatro veces, como ha pasado. Tengo miedo de estar en pista con Márquez, no me siento protegido".

Tras la carrera, el #93 fue al box de Yamaha a disculparse personalmente con el #46, pero no le dejaron entrar.