Mediante un comunicado emitido este martes, el estado que acoge los grandes premios de motociclismo y de Fórmula 1 ha querido dejar claro que la sede de la prueba de MotoGP debe seguir siendo el circuito de Phillip Island, ubicado en a unos 140 kilómetros al sur de Melbourne.

Esta reacción llega en medio de la incertidumbre alrededor de la continuidad de la cita en el espectacular trazado abrazado por el Mar de Tasmania. El contrato entre Dorna –recientemente bautizada como MotoGP Sports Entertainment– y Phillip Island expira una vez se haya celebrado la carrera de esta temporada, programada para finales de octubre, circunstancia que ha abierto la puerta para que la organización del campeonato trate de explorar alternativas.

La más sugerente para el promotor, según ha desvelado la nota institucional hecha pública, era la posibilidad de desplazar las ediciones futuras de la cita hasta el circuito urbano de Albert Park, en Melbourne, que el mes que viene albergará la primera parada del calendario de la F1. Sin embargo, el ejecutivo de Victoria ha salido al paso de forma frontal, para reafirmar su compromiso con Phillip Island.

El espectacular trazado de Albert Park en Melbourne Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"El Gran Premio de Australia de Motociclismo es sinónimo de Phillip Island, y Victoria se enorgullece de apoyarlo", se lee en el manifiesto del ejecutivo liderado por Jacinta Allan. "Hoy [por este martes], el Gobierno de Allan descartó la solicitud de Dorna Sports de trasladar el evento de Phillip Island a Albert Park", prosigue el mensaje, que hace hincapié en todo el valor añadido, tangible e intangible, que tiene la cita en su emplazamiento actual: "El Gran Premio de MotoGP atrae a decenas de miles de visitantes a Phillip Island cada año. Es positivo para el turismo, para los negocios locales y para el empleo".

A la vez que desestima el hipotético cambio de escenario, el Gobierno de Victoria se compromete a llevar a cabo una inversión que servirá para actualizar las instalaciones del circuito, y adaptarlas a las necesidades deportivas y comerciales que busca MotoGP, especialmente después de la adquisición por parte de Liberty Media.

"Victoria ha acordado aportar fondos adicionales para ayudar a Dorna a crear un evento más grande y mejor más allá de 2026, pero con la condición de que este se mantenga en Phillip Island", puntualiza el comunicado.

El viejo circuito de Phillip Island Circuit deberá acometer importantes reformas para seguir en el programa de MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, se desplazó a finales del año pasado hasta Australia. Motorsport.com entiende que, en aquella visita, el ejecutivo puso encima de la mesa las dos posibles vías para prolongar el acuerdo.

Una de ellas consistía en la inyección de capital para modernizar el trazado; la otra, una mudanza. "Tienen que hacer cosas para que el evento llegue a los estándares que queremos para MotoGP, tanto en infraestructuras, como en la zona de los boxes, en el paddock y los accesos”, explicaba Ezpeleta, hace unos días, en una charla con Motorsport.com al respecto del futuro del Gran Premio de Australia.