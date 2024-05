Borsoi: "Nunca habíamos visto algo así de Martín; tenemos al mejor piloto"

Si algo ha demostrado Jorge Martín en esta temporada 2024 de MotoGP es que lo que pasó en 2023 no fue una casualidad. El piloto español fue de menos a más durante la pasada campaña, y desde el GP de Catalunya en Montmeló se erigió como un candidato al título frente a Pecco Bagnaia, llegando a colocarse como líder del Mundial en Indonesia y llevando la pelea por la corona hasta el último gran premio del año, en Valencia. Sin embargo, errores como los de Mandalika y Phillip Island y los problemas de gomas en Losail le dejaron sin premio, frente a un Bagnaia que no falló en los momentos clave.

Pero aquello ya quedó atrás y, buscando no repetir el pasado, el de San Sebastián de los Reyes se ha marcado un inicio de campaña espectacular este año. Tras llevarse la mitad de las carreras disputadas hasta el pasado GP de Francia, 5 de 10 (tres sprint, en Qatar, España y Francia, y dos pruebas largas, en Portimao y Le Mans), es líder de la general con 129 puntos. Eso son 38 más que Bagnaia, 40 más que Marc Márquez, su rival por el asiento oficial de Ducati, y 49 más que durante el mismo periodo de 2023.

Esta última cifra remarca poderosamente la capacidad de mejora de Martín, que incluso sorprende a su equipo, Pramac Racing. El team manager de la escuadra italiana, Gino Borsoi, confirmó tras la cita de Le Mans que nunca "habíamos visto así de Jorge", un nivel tan impresionante, lo que le ha convertido, según su criterio, en el "mejor piloto en este momento".

Así lo explicó el expiloto a la web oficial de MotoGP cuando acabó la acción en pista en la ronda gala: "Nunca habíamos visto algo así de Jorge. Sabemos que es un piloto con talento, ya demostró su velocidad la temporada pasada, especialmente en la última parte, pero este año es aún más fuerte. Hasta ahora ha hecho unas carreras fantásticas, y la de hoy [por el domingo] ha sido su mejor carrera de la temporada".

"Ha podido luchar con dos pilotos increíbles, y también ganar la carrera. No sólo hoy, sino también el sábado, cuando también batió el récord de vuelta en la clasificación. ¿Qué más podemos decir de él? Es un piloto increíble, y sabemos que tenemos otra oportunidad este año. Veremos qué pasa en el futuro, pero creo que tenemos al mejor piloto en este momento", siguió.

Borsoi destacó su paso adelante desde el punto de vista mental, algo que también reconoce el #89, y la tranquilidad que les ofrece que sea rápido en todas las pistas, con menos altibajos que el año pasado: "Ha dado otro paso adelante con respecto a 2023, especialmente en lo que se refiere a la mentalidad. Sabe que tiene todas las herramientas, la moto y un equipo increíble detrás de él. Tiene otra gran oportunidad [de ser campeón], y todo lo que tenemos que hacer es llegar al circuito y trabajar para el fin de semana sin hacer nada especial, porque él es rápido en todos los grandes premios, no sólo en una carrera".

"No hay altibajos, como quizá los hubo la temporada pasada. La velocidad está ahí siempre, así que no tenemos que volvernos locos buscando algo diferente de lo que tenemos ahora mismo. Sabemos que tenemos una base muy buena y todo lo que necesitamos para luchar. Veremos cómo va, pero como he dicho, no tenemos que volvernos locos por el título, aunque sin duda tenemos una gran oportunidad", continuó.

Además, Borsoi habló de lo que significaría ganar el título frente a dos de las referencias de MotoGP en los últimos años, Bagnaia y Márquez, que acumulan 10 títulos mundiales: "Sería el escenario perfecto para Jorge y el equipo si fuéramos capaces de batir a Pecco y Marc, que también han demostrado una velocidad increíble en esta carrera [Francia]. Sería aún mejor, porque ganar el campeonato contra pilotos que no son especialmente rápidos es genial, pero no es tan increíble como lo sería esta temporada, porque tenemos un espectáculo perfecto y unas carreras extraordinarias. Creo que los espectadores están contentos de ver un espectáculo brutal como el que se ha visto aquí. Espero que también tengamos carreras como ésta en el futuro, y sería muy bonito poder ganar a todos estos tipos".

Por último, el transalpino no quiere hablar del futuro, a pesar de que es la comidilla de todo el paddock: "Todo el mundo habla del futuro próximo de Jorge, si seguirá con nosotros, si se irá a Ducati o a otro fabricante, pero ahora mismo estamos centrados en esta campaña porque sabemos que tenemos otra gran oportunidad. No quiero hablar del futuro, quiero hablar del presente. Ahora estamos en cabeza y tenemos un piloto espectacular, que va primero en el campeonato, y tenemos que mantener esa actitud. Quizá podamos hablar del futuro más adelante, pero ahora no es el momento", remachó.