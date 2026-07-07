Gino Borsoi elogia las ganas de aprender de Razgatlioglu pese a las dificultades

Tras los primeros diez fines de semana de MotoGP 2026, los dos equipos Yamaha ocupan los dos últimos puestos en la clasificación general. La escudería oficial ha sumado 64 puntos, y la satélite, el Prima Pramac, apenas 26. De éstos últimos, 15 los ha conseguido Jack Miller, y 11 Toprak Razgatlioglu. El mejor resultado del austrialiano fue un octavo puesto en Balaton Park. En esa misma carrera, el turco terminó undécimo.

Hace apenas dos años, Pramac, como equipo 'factory supported' de Ducati, ganó el título mundial con Jorge Martin. Ahora, la estructura italiana, en el marco del nuevo proyecto V4 con Yamaha, se encuentra al fondo del pelotón. Gino Borsoi, como team manager, debe mantener alta la motivación dentro del equipo.

"Es algo que forma parte de nuestro trabajo, que forma parte de nuestro paddock", dice el italiano en una entrevista concedida a Motorsport.com "Quiero decir, cada temporada tenemos este tipo de situación. Así que no es nada nuevo. Es algo que se aprende a lo largo del propio camino, cómo gestionarla. Y hay que gestionarla, porque de lo contrario se llega a la carrera sin ningún objetivo".

"El objetivo en este momento es obtener el máximo resultado, y no solo para los pilotos, sino también para Yamaha. Y para el futuro hay que motivar a los pilotos, al equipo y a todos juntos. Deben tener un objetivo delante de los ojos, digamos, para mantener el ambiente lo mejor posible. Así que no es fácil. Naturalmente durante la semana hay que hablar con ellos varias veces, pero es lo que hay".

El propietario de Pramac, Paolo Campinoti, decidió conscientemente a finales de 2024 dejar Ducati para construir un nuevo proyecto junto a Yamaha. Se consideran un equipo partner, pero también un equipo junior, con la misma unión en Moto2. Que el nuevo proyecto V4 necesitaría tiempo estaba claro desde el principio. "Sobre todo cuando se tiene un proyecto que parte de cero", continúa Borsoi. "Estamos al fondo del pelotón, tenemos que recuperar el retraso".

"Y a veces no se consigue, porque por la pista o por la moto el resultado no llega. Entonces, la situación se vuelve cada vez más difícil. Pero todos saben dónde estamos, y que necesitamos tiempo para remontar. Ese tiempo no comprende solo un año, una temporada o dos. En un proyecto a largo plazo son al menos tres o cuatro años", afirma el expiloto transalpino.

Gino Borsoi Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Borsoi elogia la apertura de Razgatlioglu a los consejos

De este nuevo proyecto también forma parte Toprak Razgatlioglu. El gran jefe de Yamaha en MotoGP, Paolo Pavesio, valora mucho al turco y quería ofrecerle esta oportunidad en la categoría reina. Pero, con la nueva M1, el tricampeón de Superbikes está lejos de los objetivos que se había marcado. Recientemente en Assen se clasificó solo 22º, último, y tuvo que retirarse de la carrera debido a un 'chattering' muy marcado.

Razgatlioglu habla regularmente de que su motivación baja cuando no llega el tiempo de vuelta que espera. Borsoi fue piloto y conoce estas situaciones difíciles por experiencia personal. Entre 1997 y 2004, compitió en la categoría de 125cc. Un segundo puesto y dos terceros fueron sus mejores resultados. Su mejor temporada fue 2001, que concluyó en el sexto puesto de la general.

¿Cómo puede apoyar a Razgatlioglu con su experiencia? "Bueno, debo decir que tengo un grupo de personas realmente válido, realmente fuerte y bueno a la hora de mostrar a Toprak cómo acercarse a la nueva categoría. Es una categoría completamente diferente. Hay que aprender desde cero. Esta es la realidad. Realmente hay que aprender desde cero. Nadie duda de su talento y de su velocidad. Eso está claro".

"Toprak tiene un talento enorme e increíble, pero cuando se debe partir de cero hay que aprender de los demás. Es un chico realmente abierto, realmente bueno. Es fácil hablar con él, y es fácil decirle lo que debe cambiar. Y este es otro aspecto positivo de Toprak. No es fácil encontrar este tipo de carácter y mentalidad, esta apertura".

"Sobre todo cuando se han ganado tres títulos mundiales en la categoría de Superbikes, y se sabe que se es uno de los mejores, o el mejor; y a veces no se quiere escuchar. Como piloto, si vuelvo atrás y tiro de memoria, es difícil escuchar los consejos de personas que quizá no conocen exactamente nuestro mundo, sobre todo cuando se es fuerte y rápido".

"Pero es un chico realmente amable también en este aspecto, así que estoy feliz de tenerle a bordo del proyecto", finalizó. Razgatlioglu tiene un contrato de dos años y recientemente probó en Brno la nueva Yamaha de 850cc con neumáticos Pirelli, de cara a la temporada 2027.