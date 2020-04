Gibernau: "¿El toque con Rossi en Jerez? Abrió la puerta a que pase más veces"

Sete Gibernau se convirtió en el gran rival de Valentino Rossi en 2003 y 2004, acabando subcampeón del mundo ambos años. Esa rivalidad vivió su momento más álgido en la última curva del Gran Premio que abría la temporada 2005 celebrado en el Circuito de Jerez, cuando se jugaban la victoria y el italiano sacó al catalán de la pista.

En declaraciones al canal británico BT Sport tras la repetición de ese Gran Premio dentro de la serie 'Las mejores carreras', Gibernau dijo que esa acción sentó un precedente negativo para que las carreras de MotoGP sean más agresivas.

"No sé cuántas veces he hablado de esa curva, pero cuanto más tiempo pasa, más pienso que después de eso las cosas cambiaron", soltó Gibernau. “Mucha gente vio esa acción y desde ese momento se abrió la puerta a que pasara muchas más veces".

“Al final de la carrera, cada uno hizo lo que pensaba que era mejor para el campeonato. Mi opinión puede ser la que sea, pero desde entonces las cosas han cambiado en MotoGP y cómo se entienden las carreras, y no estoy de acuerdo".

Según Gibernau, MotoGP mantiene una postura un poco más relajada que otros campeonatos en cuanto al nivel de agresividad.

Un ejemplo de ello fue en 2013, cuando Marc Márquez quedó impune después de una acción similar sobre Jorge Lorenzo en la misma curva para arrebatarle el segundo puesto en la última vuelta.

Marc Marquez, Repsol Hond y Jorge Lorenzo, Yamaha

Cuando se le preguntó si cree que Dirección de Carrera investigaría ese incidente si sucediera hoy, Gibernau respondió: “A decir la verdad, no. No lo creo".

"Tengo distinta opinión en ese sentido, y como dije, no tengo que estar en cierto. Cada uno tiene su propia opinión. Si me pongo ahora en la situación de estar viendo una carrera, veo lo que sucedió allí donde dos tipos se juegan la vida y se tocan en una última curva difícil, lo estoy viendo con mi hijo, a quien le gustaría convertirse en piloto, y le dan la victoria a un tipo que ha tocado a otro, no quisiera que eso suceda".

"No quiero que nadie se haga daño. Esa es una de mis prioridades y así es cómo entiendo el deporte y las carreras".

Ahondando más en el tema, Gibernau cree que habría que hacer más cosas para erradicar este tipo de acciones, aunque reconoce que sería difícil.

"MotoGP ya es tan peligroso que, en mi opinión, todos deberíamos aplicar nuestro conocimiento para evitar este tipo de situaciones", indicó.

“¿Es difícil de hacer? Sí. ¿Es imposible? No lo creo. Es responsabilidad de quien esté a cargo del campeonato poner las reglas para evitar este tipo de situaciones porque, como digo, estamos arriesgándonos más que a un simple accidente", concluye.