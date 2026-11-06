Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Qatar

Di Giannantonio lidera con récord absoluto la primera jornada en Qatar; Márquez, segundo

El italiano de VR46, que logró su prime triunfo en MotoGP hace tres años en este mismo circuito, lideró el viernes del GP de Qatar, bajando el récord de la pista hasta el 1.50.406; Marc Márquez fue segundo por delante de Marco Bezzecchi.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 17:15

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Fabio Di Giannantonio

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- El de Losail parece ser un circuito propicio para Fabio Di Giannantonio, que este viernes logró liderar la hoja de tiempos de la Práctica del GP de Qatar, batiendo además el récord absoluto de la pista, que estaba en manos de Marc Márquez con la pole position de la pasada temporada (1.50.499) y que ha establecido en 1.50.406.

Márquez fue segundo, quedándose a solo 142 milésimas de Di Giannantonio, y superando a un Marco Bezzecchi que demostró tener un gran ritmo en el vuelta a vuelta, pero que al final solo pudo ser el tercero. Márques se mostró muy rápido durante toda la jornada, pero un problema con la cadena de su Ducati, que saltó por los aires a menos de 20 minutos para el final de la sesión, le obligó a hacer la parte final del entrenamiento con la segunda moto. Como el resto, los tres más rápidos completaron su ataque al tiempo con un juego de neumáticos medio delantero usado y blando trasero nuevo.

Sorprendente el cuarto mejor tiempo de Pecco Bagnaia, que no estaba siendo competitivo en las últimas carreras y logró solventar la primera jornada en Qatar con el cuarto mejor tiempo. Quinto acabó Raúl Fernández, pese a su lesión en el dedo de la mano derecha, mejornado a un Enea Bastianini que había sufrido por la mañana, pero que mejoró sus tiempos en la Práctica.

Jorge Martín, lesionado en la mano derecha y con el objetivo de retrasar el título de Márquez, logró pasar el corte de la Q2 al conseguir el séptimo mejor tiempo, por delante de Johan Zarco que fue la primera Honda. El Japonés Ai Ogura acabó noveno, por delante de Brad Binder que pasará directamente a la Q2.

El que no lo logró, por primera vez en toda la temporada, fue Pedro Acosta, el piloto español de KTM se quejó, durante la sesión, de falta de agarre y, al final, solo pudo acabar 14º en los tiempos, por lo que tendrá que pasar por la Q1 este sábado, junto a Fermín Aldeguer, que también arrastra una lesión en la mano derecha y que al final quedó fuera del top 10.

Clasificación Práctica MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta KTM 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323 Ver resultados

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