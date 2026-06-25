Di Giannantonio cree que tiene "el equipo para afrontar el gran objetivo de luchar por el mundial"

El romano, de 27 años, es el tercero de la general del campeonato del mundo de MotoGP, con 157 puntos, la primera Ducati en la tabla, solo por detrás de las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Ganador este año del GP de Catalunya, Fabio Di Giannantonio acumula dos podios más, acabó tercero en Brasil y Jerez; y otras tantas medallas los sábados en la sprint, segundo en Goiania, y tercero de nuevo en Barcelona y Jerez.

Con estas cartas, Diggia está absolutamente enfocado y convencido de que está en la lucha por el campeonato del mundo, y así trabaja y se comporta.

Precisamente por esa convicción del italiano, extrañaron un poco unas recientes declaraciones de Pablo Nieto: "Si empezamos ahora a pensar en el campeonato, sería un error.No debemos hacerlo", dijo el team manager del VR46 en una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com.

"MotoGP es extremadamente difícil. Sabemos que Aprilia tiene ahora mismo algo que a nosotros nos falta. Y también hay que tener en cuenta a los otros pilotos oficiales de Ducati", seguía el español.

"Creo que no hay que pensar en el campeonato hasta después del parón de verano. O si durante las carreras fuera de Europa te das cuenta de que realmente puedes luchar, entonces se puede hablar de ello", abundó Nieto.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este jueves, Motorsport.com le preguntó a Fabio Di Giannantonio si sentía que la misma concentración y determinación que tiene él, enfocado en la lucha por el campeonato, la tiene el equipo. Si percibía que el VR46 está preparado para acompañarle en este viaje de intentar agotar sus opciones de ganar el título.

"Gracias, primero de todo, por decirme esto, porque es de las pocas personas que me lo han expresado", introdujo el corredor italiano.

"Pero dicho esto, precisamente si ahora mismo estoy dando esa impresión, es gracias al equipo, a las personas que están en el box, que son increíbles", añadió Fabio.

"Mi jefe técnico, mi electrónico, hasta el chico de los recambios, nunca había trabajado con un equipo tan profesional, tan enfocado en el objetivo", subrayó.

"Nunca nadie me ha dicho nada equivocado antes de salir a la pista, así que pienso que tengo el equipo y las mejores condiciones para poder afrontar este gran objetivo que es luchar por el mundial", expresó su ambición el #49.