Di Giannantonio no encuentra en Buriram el podio que 'perdió' el sábado

Una maniobra el límite en la salida de la Sprint del GP de Tailandia el sábado, en la que se vieron involucrados Raúl Fernández, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, terminó con estos dos últimos dando un tremendo rodeo por la escapatoria de la curva 4, lo que les dejó sin opciones de apuntar a un buen resultado final el primer sábado de la temporada.

Al final del día, Di Giannantonio se quejó amargamente de la maniobra de Alex Márquez, al que acusó de haber estado a punto de provocar "un accidente muy peligroso", asegurando que, además, la acción del español, le había dejado "sin opciones de un podio al que aspiraba", según sus cálculos.

El domingo, en la carrera de gran premio, nadie molestó al italiano, que tuvo pista libre para imponer un ritmo que le llevó a terminar 6º en la meta, a 16.8 segundos del ganador, y gracias a que Marc Márquez y Joan Mir, que iban por delante, se retiraron, de lo contrario hubiera concluido octavo, igual que el sábado, incluso peor, ya que en la sprint solo cedió 5.7 segundos, en la mitad de vueltas, pese al incidente.

Di Giannantonio, se mostró muy critico tras la primera carrera corta de la temporada, y pidió a los comisarios que tomaran cartas en el asunto.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Creo que las primeras curvas y frenadas tras la salida son la situación más peligrosa de la carrera", dijo el italiano. "Todos los pilotos temen ese momento. Si un piloto dice lo contrario, miente al 100%", enfatizó su opinión.

"Hemos tenido muchas caídas y muchos errores en los últimos años en esas situaciones. Enea Bastianini y Takaaki ​​Nakagami en Barcelona; ​​Jorge Martín en Japón... Muchos errores en la primera curva de las carreras, no solo aquí".

Pide sanciones más severas

"Si no nos respetamos lo suficiente, creo que Dirección de Carrera debería incentivarnos con penalizaciones mucho más severas en las dos primeras curvas. Para animarnos a ser más inteligentes, a tener más control. Ser más cautelosos, digamos".

"Tuvimos suerte. Evitamos -digo 'nosotros'- un accidente potencialmente grave entre Álex, Raúl y yo. No quiero ni pensar en lo que habría pasado si hubiera ocurrido en una chican, de vuelta a la pista", quiso destacar, bajo su punto de vista, lo peligroso de la situación.

"Fui a Dirección de Carrera y expliqué mi punto de vista sobre la mejora de la seguridad para todos los pilotos y la imposición de sanciones mucho más severas. Coincidieron en que esta podría ser una solución a corto plazo, y también para el futuro. Quiero sentirme seguro en las primeras curvas; quiero tener la confianza de que el piloto que va delante me respeta".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alex Márquez vio la maniobra desde otro prisma muy diferentes, según explicó al final del día.

"Salí muy bien y estaba muy bien posicionado en la curva 4, junto a Diggia", explicó el piloto de Gresini. "Frenamos en un punto muy similar, pero Raúl iba por delante. Diggia empezó a girar sin verme ni mirar", continuó.

"En ese momento, Diggia me estaba cerrando la trazada y Raúl iba por delante. Pensé que si seguía frenando, bloquearía el tren delantero y nos caeremos los tres, y si aflojaba, me iría un poco largo y volvería atrás. No podía hacer nada más en mi situación. Creo que intentar defender la posición por fuera no es la mejor estrategia en la primera curva", recriminó al piloto del VR46.

El domingo, un problema mecánico

Tras concluir sexto en la meta el domingo, Di Giannantonio admitió la dificultad de la carrera larga del GP de Tailandia. "Fue muy larga, sí. Sabíamos que nuestra única carta para intentar conseguir un podio era luchar contra las Aprilia al principio de la carrera, pero mi salida no fue espectacular, estuvo bien, simplemente, y no fue suficiente para estar a su altura", admitió.

Joan Mir, Honda HRC, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"A partir de ahí solo esperaba, estaba ahí cerca de Marc, Raúl y Jorge, pero tuvimos un problema técnico después de la séptima vuelta, así que tuve que bajar el ritmo. Era muy difícil pilotar, así que solo tenía que concentrarme para terminar la carrera. Y estoy contento porque con este problema terminé sexto, y sabemos que podría ser séptimo con Marc en pista".

El problema al que se refiere el italiano no es otro que el consumo del neumático.

"Terminé la carrera con el neumático trasero en condiciones críticas, fue realmente difícil de gestionar, fue más difícil que en otras carreras, me fue completamente imposible gestionar nada".

Di Giannantonio no quiso entrar muy a fondo en comparaciones entre la Aprilia y la Ducati, aunque admitió que "existió una diferencia comparando a Bezzecchi y las Aprilia", dijo antes de volver a insistir en su podio: "Sinceramente, creo que el último puesto del podio, o estar en el podio, hubiera sido posible, pero sin duda Bezzecchi estuvo a otro nivel este fin de semana", zanjó el romano.