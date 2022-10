Giacomo Agostini: "Las MotoGP son demasiado rápidas"

Cargar el reproductor de audio

MotoGP ha experimentado una notable evolución en los últimos años. Con la estabilidad del reglamento, las motos se han vuelto cada vez más competitivas. Esto hace que las diferencias sean mucho menores, pero también que cada vez haya más pilotos capaces de ganar.

Enea Bastianini venció al piloto oficial de Ducati, Pecco Bagnaia, el pasado fin de semana con una especificación anterior (de 2021). Según la leyenda del motociclismo Giacomo Agostini, falta un hito en MotoGP. "No creo que haya tanto problema con el espectáculo, pero el público necesita un punto de referencia", dijo Agostini en declaraciones exclusivas a Motorsport.com durante el Classic GP de Assen.

"Bagnaia gana, Bastianini gana, un debutante puede ganar. Hay varios pilotos que son capaces de ganar, pero también pueden ser décimos en la siguiente carrera. Entonces la gente se pregunta quién es realmente bueno. Es demasiado aleatorio. Pero las batallas no se equivocan".

"Es evidente que hoy en día tenemos mucha tecnología, y todo el mundo tiene acceso al mismo material. No creo que haya 23 Maradona, 23 Verstappen o 23 Muhammed Ali en la parrilla. Ves que todo el mundo está en un segundo, y eso es una locura".

El piloto cada vez marca menos la diferencia, observa Agostini. "Al tener mucha tecnología, el motor se vuelve muy importante. Si falta un pequeño detalle en el motor, la moto no va a funcionar, aunque seas un gran campeón. Para otros, es cada vez más fácil avanzar; lo es. En mi época, el control de muñeca era muy importante, era el piloto el que mandaba. Ahora, la electrónica toma el control de forma inmediata, y ya no depende del piloto. También hemos visto que se ha trabajado mucho tiempo para conseguir más y más potencia".

Además, a medida que la velocidad aumenta, la seguridad de los circuitos entra en duda. El Red Bull Ring de Austria, por ejemplo, ya ha sido modificado tras el fuerte accidente de 2020, en que se vieron involucrados Johann Zarco y Franco Morbidelli. "Mejoramos el motor, tenemos 290 CV pero luego ponemos una chicane en medio de una recta para quitarle velocidad. Entonces, ¿por qué invertimos tanto dinero en buscar más potencia y velocidad, si luego vamos a poner una chicane?".

"En algunos circuitos, las MotoGP ni siquiera llegan a engranar sexta marcha. Muchos circuitos siguen siendo los mismos que en mi época. Hay más seguridad, más espacio, pero el trazado sigue siendo el mismo. Antes era muy bonito. Es un problema complicado".

La solución es sencilla, piensa Agostini. "Tenemos que dar más poder a los pilotos. El espectáculo no es necesariamente bueno porque el motor tenga 300 CV. En mi época no teníamos 300 CV, pero el espectáculo era bueno. Valentino Rossi no tuvo motos tan potentes en su carrera, pero atrajo mucha atención. Tú y yo hacemos el espectáculo, se trata de la gente. No porque una moto sea muy rápida. No importa si haces las vueltas en 2.05 o 2.10. Quieres un duelo. Las 200.000 personas en las gradas no están sentadas con el cronómetro. Es importante ver batallas o, de lo contrario, los pilotos no pueden hacer un espectáculo".

"Si reducimos un poco la potencia, los motores también se vuelven menos peligrosos. Los pilotos tienen que frenar con fuerza para que un motor de 160 kilos pase de 300 kilómetros por hora a una velocidad normal. Pero si te caes, el motor sale como una bala. Eso es muy peligroso. Si reduces la potencia, aumentas la seguridad, el neumático se mantiene mejor. ¿Quién gana entonces? El mejor piloto. Eso es lo que queremos".

Las carreras al sprint son especialmente estresantes para mecánicos y equipos

La organización de MotoGP se enfrenta a un descenso de las cifras de audiencia y a un menor interés en los grandes premios tras la retirada de Valentino Rossi. En las últimas semanas se ha anunciado que, a partir de la próxima temporada, se celebrará una carrera al sprint el sábado por la tarde de cada fin de semana. Agostini no cree que las carreras al sprint sean necesariamente malas para el campeonato, pero sí considera que las demás categorías se verán perjudicadas.

"No lo sé", dice Agostini con un suspiro, al preguntarle por la llegada de las carreras al 'sprint'. "Tal vez podría llegar a ser como la Fórmula 1, pero ya tenemos tres categorías, con Moto3 y Moto2. Eso es mucho. En mi época, también corrí varias carreras en 350cc y 500cc. Pero eso era solo el piloto el que hacía varias carreras. También sería factible que un piloto corriera ahora en Moto2 y MotoGP. Se puede correr en dos cilindradas. No será difícil preparar la moto tanto para el sábado como para el domingo. Ahora es la misma moto la que hay que preparar para las dos carreras del sábado y del domingo".

Agostini también corrió en varias categorías en su momento: "Pero eran un máximo de 24 carreras al año. Ahora hay 42, que es bastante. No solo para los pilotos, sino especialmente para los equipos y los mecánicos. Tenemos que ver qué impacto tiene, tal vez sea bueno".

