Por qué la gestión de la presión puede decidir este Mundial de MotoGP

La pregunta del millón que casi todos los aficionados al Mundial de MotoGP se hacen desde hace ya varios meses es la siguiente: ¿Esa inconsistencia que sufre la mayoría de favoritos en la pelea por el título afectaría en la misma medida a Marc Márquez en el caso de estar compitiendo?

Por desgracia, será imposible encontrar una respuesta a eso hasta que el actual campeón se suba de nuevo a la moto, algo para lo que todavía no hay fecha establecida. E incluso puede que, cuando lo haga, haya quien ya le haya pillado el truco a ese nuevo neumático trasero de Michelin identificado por la mayoría como la fuente principal de tanta inestabilidad.

La semana pasada, antes del Gran Premio de Catalunya, el de Honda concedió una extensa entrevista en la que ofreció su punto de vista al respecto, y su opinión seguramente no cayó muy bien a alguno de sus rivales.

“Parece que este Mundial no lo quiera ganar nadie. Es difícil de entender, pero si eres piloto seguramente puedes llegar a hacerlo. Una cosa es estar en esa posición en la que, si ganas, pues perfecto, pero no estás obligado a ello. Y otra muy distinta es cuando ganar se convierte en una obligación. Entonces te aparecen las dudas porque puede que no tengas claro si tienes que atacar o defenderte”, respondió Márquez, que incluso fue un poco más allá en su explicación: “Una cosa es ocupar el segundo lugar, el tercero o el cuarto y perseguir al que va delante. En esta tesitura, no tienes nada qué perder, de modo que atacas con confianza. Pero cuando estás arriba es cuando aparecen las dudas”.

Marc Márquez, Repsol Honda Team

Con su argumentación, el actual campeón venía a decir que, a su modo de ver, el factor que provoca esa falta de solidez entre los teóricos favoritos es la incidencia que tiene en ellos la presión. Una presión que no tiene nada que ver con la que estaban acostumbrados a soportar cuando él estaba en pista.

Entonces era él, el gran dominador de la escena, ganador de seis de las últimas siete coronas, el que de alguna forma centraba todas las miradas y estaba ‘obligado’ a ganar porque era lo que se esperaba de él.

“Con Marc pasa lo mismo que pasaba con Valentino en sus mejores años. Los demás salían a correr pensando: ¿cómo voy yo a ganar a Rossi? Si por alguna circunstancia lo lograban algún día, pues era estupendo, pero no tenían ninguna presión”, afirma a quien escribe estas líneas una voz que sale del garaje oficial de Yamaha.

El problema es que Márquez no corre desde que se cayó en la primera parada del calendario, y eso ha hecho que la presión se reparta entre corredores que normalmente no están acostumbrados a lidiar con ella.

Nada más bajarse de la moto el pasado domingo en Montmeló, donde logró su tercera victoria del curso y recuperó el liderato de la tabla de puntos, Fabio Quartararo insinuó que la falta de competitividad exhibida desde que ganó en las dos primeras paradas del calendario (Jerez), estaba comenzando a pasarle factura.

“Quiero dar las gracias a mi equipo y a mi familia, porque me han ayudado a sobrellevar esta carencia de buenos resultados que ya me estaba comenzando a afectar a la cabeza”, resumió el Diablo.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Al habla con Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de 500cc (1994-1998) y alguien que sabe perfectamente qué es cargar con la etiqueta de favorito, la misma que hasta ahora lucía el #93, señala: “Coincido plenamente con Marc en que la presión es mucho mayor si estás delante. El líder solo tiene cosas a perder, cuesta mucho gestionar esa presión y varios de los que se están jugando el título este año no han estado antes en esa posición. Dovizioso sí lo ha hecho; pero los demás, no”, considera el australiano en conversación telefónica con Motorsport.com.

“Hasta que uno no tiene la autoconfianza suficiente para sobrellevar esa presión, es complicado. Al final hay que centrarse en uno mismo y tratar de aislarse del resto. Pero, cuanto más tratas de liberar tu mente de esa presión, esta siempre reaparece. Marc es un maestro en ese escenario, pero los demás, no”, añade Doohan, que en estos momentos se encuentra en la residencia que tiene en Europa (Mónaco), a la espera de que el gobierno australiano suavice las restricciones de entrada al país como consecuencia del coronavirus.

Parece mentira que la ausencia de Márquez pueda tener un efecto contraproducente en sus principales contrincantes, pero según cómo se enfoque el asunto, es exactamente así. Pep Font es psicólogo especialista en actividades de alto rendimiento que desde hace muchos años trabaja en la preparación de deportistas profesionales de primer nivel, también pilotos. Para este miembro del equipo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat (Barcelona), hay un razonamiento a nivel psicológico que explica la teoría del chico de Cervera (Lleida).

“Lo que está claro que la ausencia del referente [Márquez] puede crear un efecto psicológico, que no tiene por qué ser el mismo en cada persona. Esas diferencias se basan en la evaluación cognitiva que haga cada uno”, arranca Font, al otro lado del ordenador, desde Sant Cugat.

“La conducta puede variar en función de si el individuo, en este caso los pilotos que tienen que jugarse el Mundial, perciben su objetivo (el título) como un reto o como una amenaza. Si lo entienden como un reto, entonces verán el objetivo como una oportunidad de utilizar los recursos propios para lograr ese objetivo. Si, por el contrario, lo aprecian como una amenaza, entonces entenderán ese objetivo como una necesidad, y eso evidentemente añade una carga”, prosigue el experto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

“Desde fuera, tanto Dovizioso como Viñales parecen estar muy lejos de ver el momento que atraviesan como un reto, sino que lo asimilan como una amenaza. En cualquier disciplina, la regularidad de rendimiento refleja control de la situación, y no parece que hoy en día haya nadie que la tenga bajo control”, remacha Font.

En Le Mans, dentro de dos semanas, volverán a verse las caras quienes a la postre se jugarán el Mundial. Y los 31 puntos que separan al primero (Quartararo) del quinto (Morbidelli) no son nada si los comparamos con los 44 puntos de ventaja que el de HRC poseía el año pasado, a estas mismas alturas, respecto del segundo clasificado (Dovizioso). Ya se sabe cómo les ha afectado a unos y a otros la ausencia del catalán, ahora habrá que ver cómo encajan su regreso.

