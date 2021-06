Gerloff: “Es extraño ver la moto de Rossi al otro lado del box”

Morbidelli se resintió de una lesión que arrastraba en la rodilla izquierda el martes entrenando en el Ranch de Valentino Rossi y será baja este fin de semana en el Circuito de Assen.

Petronas ha escogido al piloto del equipo Yamaha GRT en el WorldSBK, Garret Gerloff, para reemplazar al italobrasileño en el Gran Premio de Holanda. El estadounidense ya tomó parte en los libres del viernes en Valencia el año pasado sustituyendo a Rossi mientras esperaba el resultado negativo del test PCR tras contagiarse de la COVID-19.

Este fin de semana, Gerloff estará en el mismo box que Rossi y admite que será raro.

“Es extraño ir al box y ver el equipo de Valentino y su moto allí a la derecha, que es la moto que yo piloté el año pasado", dijo Gerloff. “Ahora estoy al otro lado. Es un poco curioso".

Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing

Gerloff no ha corrido nunca en Assen, ya que debutó en el WorldSBK en 2020 y la cita holandesa fue cancelada debido a la pandemia de la COVID-19

El norteamericano cree que conoce la pista lo suficiente por la cantidad de carreras que ha visto en el circuito a lo largo de los años.

"Conozco la pista porque he estado viendo carreras aquí toda mi vida y también en la web de MotoGP, hay cámaras on board y he estado viendo algunas. Parece una pista increíble, muy fluida, y sé que le va bien a las Yamaha. Estoy deseando rodar mañana".

El piloto de Spring (Texas) explicó cómo se enteró de que iba a sustituir a Morbidelli: "Sucedió rápido. Volvía del test de Navarra [WorldSBK] y recibí un mensaje. Fue a última hora. Una llamada telefónica hace un par de días y bada bing, bada boom".

Gerloff se convertirá en el primer piloto estadounidense en competir en MotoGP desde que Nicky Hayden disputó el GP de Australia en 2016. Hará su debut en la categoría reina una década después de la última victoria del país en 2011 con Ben Spies, precisamente en Assen.

Fotos: el 'reestreno' de Garrett Gerloff en MotoGP

Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images