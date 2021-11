Gardner "esperaba algo peor" de la MotoGP de KTM

Gardner disputará la temporada 2022 de MotoGP con una KTM del equipo Tech3 tras haber superado a su compañero de equipo Raúl Fernández en la lucha por el título de Moto2 de este año.

El australiano, hijo del campeón del mundo de MotoGP de 1987, Wayne Gardner, acabó los test de Jerez a 1,8 segundos del mejor tiempo, en el puesto 22ª en la tabla de tiempos combinada.

La KTM RC16 ganó dos veces en 2021, pero todos los pilotos de KTM sufrieron una temporada bastante difícil.

La KTM también es una moto poco convencional en la parrilla de MotoGP, ya que es la única fabricada alrededor de un chasis tubular híbrido y equipada con suspensión WP.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo se encontró con el cambio a la estructura de acero, después de haber usado un chasis de aluminio convencional esta temporada en Moto2, Gardner dijo: "Sí, en realidad no está tan mal".

"Obviamente tuvimos un comienzo un poco lento, pero a todos los novatos les pasa con la MotoGP".

"Pero, sinceramente, eso se debe más a que no sabemos cómo es la potencia, los controles, la altura de manejo y bla, bla, bla...".

"Es una máquina diferente. En cuanto al chasis, a la suspensión, sigue siendo una moto".

"Así que no es tan mala, sinceramente. Me sentí bastante cómodo a pesar de que estaba bastante rígido y no conducía demasiado alocado".

"Creo que la moto estaba haciendo lo que necesitaba".

"Obviamente se volverá mucho más difícil una vez que empieces a conseguir esos tiempos de vuelta más rápidos, pero la moto no está mal".

"Probablemente necesite mejorar, pero esperaba algo peor si soy sincero, así que estoy bastante contento con la moto".

(Mira las fotos de Gardner en el test de Jerez antes de seguir leyendo)

Se sabe que Remy Gardner prefiere las motos más grandes, por lo que admite que pilotar la KTM ya es cómodo a pesar de tener una lesión en las costillas.

Sin embargo, notó en el test que estaba sintiendo demasiada interferencia electrónica en la moto y sufría para patinar con la parte trasera como le gustaría.

"Vengo de pistas de tierra cuando era niño, así que siempre estaba acostumbrado a derrapar y a que la moto estuviera de lado y girara con la parte trasera", añadió.

"Casey [Stoner] y mi padre y todos esos chicos venían al circuito de tierra que solíamos hacer en Australia, así que sin duda eso me ayuda, especialmente en las motos grandes".

"En la moto de Moto2, con la Triumph era un poco más al estilo de moto grande, pero era una especie de mezcla entre Moto2 y Moto3 cuando teníamos el motor CBR [antes de 2019]".

"Pero la Triumph tenía un estilo de moto un poco más grande y la MotoGP es lo último. Así que está bien".

"En este momento siento demasiada electrónica en la moto, por lo que me está cortando demasiado la energía".

"Entonces, eso es realmente en lo que hemos estado trabajando los últimos días para poder derrapar un poco más la moto en la aceleración inicial".