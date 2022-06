Gardner: "Acosta no debe tener prisa por subir a MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

El salto a última hora de Moto3 a Moto2 realizado por Raúl Fernández dentro de la estructura de KTM-Ajo en 2021, supuso para Remy Gardner la llegada de un compañero de equipo muy fuerte que le obligó a luchar al máximo para acabar convirtiéndose en uno de los campeones del mundo más exigidos de la categoría intermedia.

Pero también abrió la puerta del equipo de Aki Ajo en la clase pequeña a un verdadero terremoto, el murciano Pedro Acosta, que muy pronto hizo buenas migas con el australiano, naciendo una amistad.

Remy se ha convertido en una especie de padrino de Acosta, le está ayudando, da la impresión de que está tratando de ahorrarle los malos momentos que el tuvo que pasar en el proceso, para que se pueda centrar más en el progreso.

"Sí, sí, eso es", admite Remy durante una entrevista que mantuvo con Motorsport.com el jueves de la pasada semana en Mugello.

La pregunta es ¿por qué lo hace, porque le cae bien?

"Sí, lo hago porque me cae bien, no sé, hemos compartido box y hemos tenido buena relación desde el primer día. Bueno, desde el primer día, no. En el test, cuando llegó, ni nos miramos, ni nos saludamos y pensé: ¿quién es este gil…? (risas), pero poco a poco fuimos hablando más y más, y han surgido las cosas", explica Remy.

Desde fuera, realmente Acosta parece un tipo de los que sale uno de cada mil.

"Sí, es un tipo bastante especial", admite el australiano, campeón del mundo de Moto2 en 2021, el mismo año en el que Pedro ganó el título de Moto3 en su debut mundialista.

Sin embargo, hasta Mugello (la entrevista se hizo antes de la victoria de Acosta el domingo), en Moto2 ha tenido, entre comillas, una pequeña cura de humildad, se ha dado cuenta de que las cosas no son tan fáciles.

"Sí, así es, no es fácil. Moto2 no es Moto3 y MotoGP no es Moto2, cada categoría tiene sus cosas. El tío tiene talento, eso es obvio, porque ya en los test estaba rodando en tiempos de récord, pero ni en Moto2, ni en MotoGP es solo eso, ir rápido. Hay que tener la cabeza y entender la categoría, cuándo empujar y cuándo no hacerlo, y lo que intento es ir guiándole un poco y, sobre todo, ayudarle a que no se caiga mucho y no se haga daño, porque estas motos no son las Moto3, que son bicicletas comparadas con esto, son máquinas que pesan 150 kilos y las caídas duelen más", explica Remy.

"Por eso quiero ayudarle y lo está haciendo bien. Tiene que pasar el aprendizaje él solo, pero llegará, el tío llegará. Este año ya veremos, y el próximo también. Si necesita tres años no pasa nada, tampoco hay prisa para llegar a MotoGP, es muy joven, acaba de cumplir 18 años, si sube con 21 es perfecto, porque hay que tener la cabeza muy bien para llevar estos bichos de MotoGP", zanja el piloto de 24 años nacido en Sídney pero afincado en España.