Galería: Bagnaia, el nuevo campeón del mundo de MotoGP 2022

La temporada 2022 de MotoGP ya es pasado, y en un año único, al mismo tiempo que extraño, Pecco Bagnaia conquistó su primera corona después de una impresionante remontada a Fabio Quartararo, que se fue desinflando desde el verano hasta caer con honor en Cheste.

De esa forma, el de Ducati recupera el cetro mundial para Italia después de que Valentino Rossi lo hiciera por última vez en 2009 con Yamaha, y lograr cerrar un círculo que se abrió cuando la leyenda de Tavullia creó la academia con sus propios pupilos.

La campaña no comenzó de la mejor manera para el que a la postre se convertiría en el heredero de 'Il Dottore', y es que en Qatar no sumó ningún punto, mientras que el que será su compañero en la Ducati oficial de 2023, Enea Bastianini, se endosó una histórica victoria. La cosa no mejoró en exceso en las siguientes citas, con una 15ª plaza en Indonesia y dos quintos lugares en Argentina y Austin, y aunque aún peor le fue en Portugal, en Jerez llegó su redención.

Bagnaia sumaba su primer triunfo del año, que vino seguido por otro en su casa, en Mugello, no sin antes tener la decepción de Le Mans, donde abandonó. En ese punto, Fabio Quartararo era el máximo favorito a revalidar la corona que logró en 2021, y eso se reforzó en Montmeló y Sachsenring, donde el de Ducati no cosechó ningún punto.

Cuando todo parecía perdido, ahí comenzó el milagro de la remontada con cuatro triunfos consecutivos en Países Bajos, Gran Bretaña, Austria y San Marino, además de una segunda plaza en Aragón. Las cosas ya estaban más de cara con ese impulso positivo y la decadencia de Yamaha, pero un cero en Japón reavivó las posibilidades del francés.

No obstante, dos podios en Tailandia y Australia, sumados a la victoria en Malasia, le pusieron en bandeja el título que se decidió en el circuito de Ricardo Tormo con las espadas en alto hasta el último metro.

