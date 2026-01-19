Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Galería
MotoGP

Galería MotoGP: la moto de 2026 de Márquez y Bagnaia, la Ducati GP26

Ducati ha presentado este lunes, 19 de enero, la nueva Desmosedici GP26 que llevarán Marc Márquez y Pecco Bagnaia en MotoGP 2026. Mira cómo es en nuestra galería de fotos.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Añadir como fuente principal
Ducati GP26

Ducati GP26

Foto de: Ducati Corse

Ya sabemos qué aspecto tiene la nueva moto de Marc Márquez y Pecco Bagnaia para la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Ducati ha presentado este lunes, 19 de enero, en Madonna di Campiglio (Italia) la nueva Desmosedici GP26, con la que el piloto español pretende buscar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la clase reina, y el italiano recuperar las sensaciones que casi en ningún momento encontró con la pasada GP25. A continuación, puedes ver el aspecto de la nueva Ducati en nuestra galería de fotos.

Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Presentación de Ducati Corse

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
MotoGP
42

Ducati está ante un momento más que especial, en el Mundial de Motociclismo y también en su historia. La casa de Borgo Panigale viene de volver a dominar con mano de hierro el campeonato en 2025, con triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores, por más que el fin de campaña que hizo Aprilia apunte a pensar, para algunos, que podrían ser rivales por los grandes objetivos en este 2026.

En mitad de esa coyuntura, la marca con sede en Bolonia celebra también, este año, sus 100 años de vida, desde que comenzaran su actividad fabricando componentes de aparatos de radio allá por 1926. Así, Ducati quiere que 2026 sea un año de celebración, y para ello, ha introducido algunas novedades en su decoración para el próximo curso.

Por supuesto, el distintivo color rojo del fabricante transalpino será siendo el gran protagonista del diseño de la MotoGP para 2026. Pero el color que ganará algo de presencia será el blanco, tal y como se había advertido en los días previos a la presentación, en algunas imágenes en las que, cuando se presentó el diseño a los pilotos, Márquez preguntaba si era retro. En efecto, la nueva Ducati retrotrae al pasado, ya que la presencia del blanco hace referencia a la época en la que Casey Stoner logró el primer título para Ducati, en aquel vanagloriado 2007.

En cuanto al presente, el deseo de los italianos no es otro que repetir éxito en 2026, y Márquez apunta a ello, persiguiendo su décimo título de motociclismo y el octavo de MotoGP, una cota a la que nadie ha llegado nunca en la nueva era de la clase reina, a sus 33 años. En cuanto a toda la historia, solo Giacomo Agostini alcanzó ese número, con ocho títulos de 500cc.

En el otro lado del box estará un Pecco Bagnaia que, tras el año seguramente más complicado de su carrera deportiva, afronta una campaña clave. El turinés necesita recuperar la confianza de cara a un 2026 en el que todos los contratos se abrirán, dando lugar a un mercado que será muy movido. Algunos opinan que el #63 saldrá de Ducati, como es el caso del CEO de Aprilia, Massimo Rivola, que vaticinó que su asiento sería para Pedro Acosta.

Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más
Siguiente artículo Márquez: "El invierno ha sido un poco más duro de lo que esperaba"

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Así fue la presentación de la Ducati de Márquez y Bagnaia de MotoGP 2026

Así fue la presentación de la Ducati de Márquez y Bagnaia de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Así fue la presentación de la Ducati de Márquez y Bagnaia de MotoGP 2026
Christian Costoya pierde su primer podio en su debut en monoplazas

Christian Costoya pierde su primer podio en su debut en monoplazas

Otros monoplazas
Otros monoplazas
Christian Costoya pierde su primer podio en su debut en monoplazas
Toprak Razgatlioglu explica por qué ha empezado cómodo en MotoGP con Pramac

Toprak Razgatlioglu explica por qué ha empezado cómodo en MotoGP con Pramac

MotoGP
MotoGP
Pramac Racing launch
Toprak Razgatlioglu explica por qué ha empezado cómodo en MotoGP con Pramac
Marc Márquez
Más de
Marc Márquez
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

MotoGP
MotoGP
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc
Dall'Igna: "¿Mejoras en la Ducati? Hay ideas, pero debemos comprobarlas en Sepang"

Dall'Igna: "¿Mejoras en la Ducati? Hay ideas, pero debemos comprobarlas en Sepang"

MotoGP
MotoGP
Presentación de Ducati de MotoGP 2026
Dall'Igna: "¿Mejoras en la Ducati? Hay ideas, pero debemos comprobarlas en Sepang"
Ducati
Más de
Ducati
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

MotoGP
MotoGP
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026
Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati

Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Sin Anuncios
MotoGP
Sin Anuncios
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

WRC
WRC WRC
Rally de MonteCarlo
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación del motor Honda de Aston Martin
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Contáctanos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros