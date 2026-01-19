Galería MotoGP: la moto de 2026 de Márquez y Bagnaia, la Ducati GP26

Ya sabemos qué aspecto tiene la nueva moto de Marc Márquez y Pecco Bagnaia para la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Ducati ha presentado este lunes, 19 de enero, en Madonna di Campiglio (Italia) la nueva Desmosedici GP26, con la que el piloto español pretende buscar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la clase reina, y el italiano recuperar las sensaciones que casi en ningún momento encontró con la pasada GP25. A continuación, puedes ver el aspecto de la nueva Ducati en nuestra galería de fotos.

Ducati está ante un momento más que especial, en el Mundial de Motociclismo y también en su historia. La casa de Borgo Panigale viene de volver a dominar con mano de hierro el campeonato en 2025, con triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores, por más que el fin de campaña que hizo Aprilia apunte a pensar, para algunos, que podrían ser rivales por los grandes objetivos en este 2026.

En mitad de esa coyuntura, la marca con sede en Bolonia celebra también, este año, sus 100 años de vida, desde que comenzaran su actividad fabricando componentes de aparatos de radio allá por 1926. Así, Ducati quiere que 2026 sea un año de celebración, y para ello, ha introducido algunas novedades en su decoración para el próximo curso.

Por supuesto, el distintivo color rojo del fabricante transalpino será siendo el gran protagonista del diseño de la MotoGP para 2026. Pero el color que ganará algo de presencia será el blanco, tal y como se había advertido en los días previos a la presentación, en algunas imágenes en las que, cuando se presentó el diseño a los pilotos, Márquez preguntaba si era retro. En efecto, la nueva Ducati retrotrae al pasado, ya que la presencia del blanco hace referencia a la época en la que Casey Stoner logró el primer título para Ducati, en aquel vanagloriado 2007.

En cuanto al presente, el deseo de los italianos no es otro que repetir éxito en 2026, y Márquez apunta a ello, persiguiendo su décimo título de motociclismo y el octavo de MotoGP, una cota a la que nadie ha llegado nunca en la nueva era de la clase reina, a sus 33 años. En cuanto a toda la historia, solo Giacomo Agostini alcanzó ese número, con ocho títulos de 500cc.

En el otro lado del box estará un Pecco Bagnaia que, tras el año seguramente más complicado de su carrera deportiva, afronta una campaña clave. El turinés necesita recuperar la confianza de cara a un 2026 en el que todos los contratos se abrirán, dando lugar a un mercado que será muy movido. Algunos opinan que el #63 saldrá de Ducati, como es el caso del CEO de Aprilia, Massimo Rivola, que vaticinó que su asiento sería para Pedro Acosta.