Galería: todos los detalles de la nueva Yamaha M1 2023 de MotoGP

Yamaha ha sido el primer equipo en desvelar el prototipo con el que competirá en la temporada 2023 de MotoGP. La estructura de Iwata viajó a Yakarta, Indonesia, para llevar a cabo el evento, tal y como venía siendo habitual antes del estallido de la COVID-19.

Las imágenes de la presentación de la nueva Yamaha M1 2023 de MotoGP

(Pincha en las flechas para navegar por las diferentes fotos de la galería)

En 2023, Yamaha deberá afrontar varios retos importantes, después de un lustro en caída libre. Fabio Quartararo, líder del proyecto, sufrió demasiado en la temporada 2022, y terminó cediendo el título en la segunda mitad del curso ante una Ducati claramente superior. Sin embargo, los japoneses han demostrado voluntad de cambio y mejora, y han contratado a diversos ingenieros de renombre para intentar solventar los problemas de la M1, especialmente en lo referido a la velocidad punta

Pero no lo tendrán fácil, ya que por primera vez en décadas no contarán con una estructura satélite que les ayude en el desarrollo de la montura. Yamaha no llegó a un acuerdo con el RNF para 2023, y el equipo malasio decidió cambiar de aires y firmar con Aprilia. Así, los únicos pilotos que monten las M1 de las imágenes serán los oficiales: el mencionado Fabio Quartararo y Franco Morbidelli.

En caso de no dar con la tecla, 'El Diablo' podría poner punto final a su relación con la casa nipona, tal y como advirtió en varias ocasiones. De todas formas, parece que el nuevo propulsor es del agrado del francés, que terminó contento en su primera toma de contacto en Misano (aunque en los test de Valencia volvió a criticar el prototipo).

La nueva M1 echará a rodar en tres semanas, en el marco de los primeros test de pretemporada del año, en Sepang.

