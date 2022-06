Fotos: la secuencia de la "inexplicable" caída de Bagnaia en Alemania

Cargar el reproductor de audio

Más allá de filias y fobias, los aficionados al motociclismo quieren un mundial abierto, reñido y con emoción, y muchas de las miradas esta temporada estaban puestas en Pecco Bagnaia, uno de los grandes favoritos con su Ducati.

Sin embargo, el italiano no está teniendo una temporada nada fácil entre errores y problemas, y este domingo en Sachsenring volvió a sufrir otro tremendo varapalo que realmente también supuso un jarro de agua fría para los fans de MotoGP.

Tras lograr la pole el sábado y perder la primera plaza con Fabio Quartararo en la salida, se cayó al inicio de la vuelta 4 mientras perseguía al líder de la carrera y del mundial, cuando perdió la parte trasera de su GP22. Más allá de la caída, que le dejó fuera, sus imágenes lamentándose, indignado y sorprendido a partes iguales corrieron como la pólvora, y aquí hemos recopilado el accidente y su reacción.

Las fotos de la caída de Pecco Bagnaia en el GP de Alemania 2022 de MotoGP

Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, y caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 29 Foto de: Dorna Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, crash 11 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 16 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 17 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 18 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 29 Foto de: Dorna Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pecco Bagnaia caída 23 / 29 Caídas de Francesco Bagnaia, Ducati y Alex Rins, Suzuki MotoGP 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 27 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 28 / 29 Foto de: Dorna Francesco Bagnaia, Ducati Team 29 / 29 Foto de: Dorna

Ante los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, Pecco mostraba su incredulidad por la caída que le deja a 91 puntos de Quartararo tras otro triunfo del francés.

"Estoy intentando repetir en mi mente lo que pasó y no hay nada que pueda explicar mi caída", comenzó. "No sé por qué fue. Cuando me caigo es porque cometí un error, y lo acepto, pero en esta situación, es muy difícil saber por qué, entender el porqué".

"Mirando los datos, es imposible entender las cosas. Así que me enfadé porque no puedo explicarlo, estoy muy enfadado porque cuando cuando te caes y sabes por qué, normalmente soy muy autocrítico. Pero hoy no puedo serlo, porque la razón por la que me estrellé es algo que no puedo explicar, así que es más difícil de aceptar".

De hecho, Pecco Bagnaia reveló que únicamente en el Ranch de Valentino Rossi había sufrido una caída como la de este domingo: "Nunca en mi vida me había caído así, sólo en el rancho, donde rodamos en la pista de tierra, por lo que es más fácil que suceda".

"Pero es muy difícil saber por qué. Mi ángulo de inclinación era el mismo que en cada vuelta, la velocidad era la misma. Estaba girando más para la salida, así que es muy difícil entender por qué me caí".

"Así que es lo más difícil en este momento, porque quizás nuestra moto vive en un margen como este que, si te vas ancho, te caes".

"Pero mi caída estuvo muy, muy al límite, creo".

