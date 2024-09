Gabarrini: "Es increíble lo mucho que ha crecido Bagnaia como piloto"

Pecco Bagnaia tiene la mirada puesta en el presente y en el futuro en MotoGP. El vigente campeón continúa luchando fieramente contra Jorge Martín por revalidar el título de la categoría reina y alcanzar su cuarto entorchado mundial, mientras que se prepara para el reto que tendrá en 2025 con Marc Márquez como compañero de equipo, aunque el ocho veces campeón del mundo aún no ha dicho su última palabra tras sus dos triunfos en Aragón y Misano.

Es evidente que el piamontés está haciendo historia en la clase de las motos pesadas, siendo un piloto cada vez mejor, cometiendo cada vez menos errores más allá de algunos deslices, como los que también ha tenido este año, y resultando cada vez más difícil de batir para sus rivales.

Muchos creen que Márquez conseguirá imponerse al pupilo de Valentino Rossi en 2025, pero lo cierto es que en su círculo cercano tienen plena confianza en él de cara a un desafío tan grande. Y se basan en lo mucho que ha crecido Bagnaia desde que llegó a MotoGP en 2019, como vigente campeón de Moto2, y en cuánto sigue mejorando hoy en día.

Su jefe técnico, un clásico del campeonato y archiconocido como Christian Gabarrini, que ha trabajado con Casey Stoner, Jorge Lorenzo o el propio Marc Márquez, explicó a Motorsport.com en Misano el proceso por el que ha pasado Pecco hasta ser para él, incluso, el mejor piloto de Ducati en algunas áreas.

"Es increíble lo mucho que ha crecido como piloto, porque al principio sufría mucho con un neumático usado, o en una frenada fuerte, y ahora creo que es el mejor piloto de Ducati en estas dos áreas", empezó diciendo. "Tiene la capacidad de crecer, de mejorar mucho y de entender muchas cosas importantes del pilotaje. Creo que sigue creciendo, porque nos sigue mostrando aún más precisión en comparación a unas pocas carreras antes".

"Ha mejorado en todos los aspectos. En algunos, como la velocidad a una vuelta, estaba ahí desde el principio. Ya la tenía, pero, por ejemplo, liderar una carrera, no cometer errores y ser muy constante con el ritmo, eso lo ha conseguido año tras año, carrera tras carrera, así que no creo que deje de hacerlo", siguió.

Christian Gabarrini, Ducati

Además, sobre cómo lidia con la presión el #1, Gabarrini tiene claro que eso no es un problema para él: "Cada vez que pilotas una moto roja tienes presión y, en mi opinión, Pecco sabe gestionarla muy bien. En algunas carreras difíciles ha demostrado varias veces que podía estar en problemas, pero luego ha terminado la carrera bien. Nunca perdió la cabeza".

Es indudable que Bagnaia estará sometido a una presión en 2025 que aún no ha sentido en su carrera deportiva. Pero el mecánico transalpino cree en él, y también en que la llegada del #93 no vaya a afectar el ambiente interno en la casa de Borgo Panigale, algo sobre lo que se ha discutido mucho: "Creo que estamos haciendo un buen trabajo con eso", valora sobre la comunión interna en la fábrica de Bolonia.

"Primero, somos un grupo de amigos, y estamos muy unidos. Por otro lado, somos iguales. Marco Rigamonti, el futuro jefe técnico de Marc, y yo hemos pasado vacaciones en familia juntos, y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Le conozco muy bien. Creo que no hay peligro de que ocurra algo [problemático] dentro del equipo, y no creo que haya pasado en la historia de Ducati: si un piloto está aquí es porque tiene una característica particular, y es que está empujando en la misma dirección que todos los demás", finalizó.