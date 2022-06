Di Giannantonio: "Este fin semana se conocerá mi futuro"

Cargar el reproductor de audio

Con una enorme sonrisa que delataba su felicidad, el joven debutante del equipo Gresini confirmó que "este fin de semana se va a conocer mi futuro", apuntando a una renovación con su actual equipo, el que le ha llevado a la clase reina, la formación fundada por el tristemente fallecido Fausto Gresini, el hombre que siempre creyó en él.

Una confianza que empezó a justificarse en el Gran Premio de Italia, donde logró la pole, la primera en MotoGP para él, y abrió una fase de la temporada en la que ha dado un salto importante los sábados (segunda fila en Barcelona y Sachsenring) y también en carrera, con el 11º de Mugello y el 8º de Alemania, su mejor resultado hasta ahora.

Diggia es de los pocos pilotos que corren con una Ducati en el Mundial de MotoGP que no tiene contrato con la fábrica, sino directamente con el equipo, una situación que no le quita el sueño.

"Mi prioridad es tener el mejor paquete técnico con el que trabajar y construir una buena temporada. Luego, con quien tengo el contrato es un tema secundario. Lo más importante es tener buen material”, algo que deberá negociar el equipo con la fábrica, aunque los buenos resultados recientes parecen haber levantado el interés de Ducati por apoyar al corredor.

A falta de anunciarse la renovación de forma oficial, Di Giannantonio cambiará, casi con toda seguridad, de compañero el próximo año, habida cuenta de que Enea Bastianini correrá, el próximo año, con el equipo oficial lo con Pramac.

Esto abre la puerta de Gresini a un nuevo piloto y Diggia tiene claro lo que quiere.

"Me gustaría tener al lado del box un piloto fortísimo, me gustaría que fuera el más rápido de la parrilla, si pudiera elegir sería Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia, por decirte dos nombres. Cuando tienes un compañero de equipo que es un piloto top, a mí me motiva muchísimo, te ayuda y, sobre todo, puedes aprender muchísimo. Ahora mismo no sé qué piloto va a venir, pero espero que sea el más fuerte posible", zanjó el romano.