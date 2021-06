Francia aprovecha el peor momento de España en MotoGP desde 2006

Francia atraviesa su momento más dulce en MotoGP. Tras siete grandes premios, Fabio Quartararo marcha líder del campeonato y Johann Zarco es segundo, a 14 puntos. El Diablo ha hecho sonar La Marsellaise en tres carreras y ha subido al podio en otra ocasión, mientras que el piloto del Pramac Ducati lleva cuatro segundas plazas en lo que va de 2021. Además, el de Yamaha se ha llevado las últimas cinco poles.

Estos números ya convierten la actual temporada en la mejor de la historia en la categoría reina del país vecino. Desde la creación del campeonato en 1949 hasta la llegada de Quartararo a MotoGP en 2019 apenas habían conseguido tres victorias, las mismas que logró el #20 en 2020 y en lo que va de 2021. En cuanto a podios, el techo de Francia estaba en los siete que hizo el de Niza en su año de rookie. La explosión de Quartararo y el cambio de equipo de Zarco le ha sentado muy bien a los galos.

Todas las victorias de Francia en 500cc/MotoGP

Año Gran Premio Piloto 1954 Francia Pierre Monneret 1985 Alemania Christian Sarron 1999 Valencia Regis Laconi 2020 España Fabio Quartararo 2020 Andalucía Fabio Quartararo 2020 Catalunya Fabio Quartararo 2021 Doha Fabio Quartararo 2021 Portugal Fabio Quartararo 2021 Italia Fabio Quartararo

En el lado opuesto se encuentra España. Tras las retiradas de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, la baja de Marc Márquez resultó un mazazo en 2020. Aunque Joan Mir se proclamó campeón del mundo con todo merecimiento, el piloto de Suzuki solo consiguió una victoria y España cerró el curso únicamente con dos más, de Maverick Viñales y Álex Rins.

2021 no ha empezado mucho mejor. El piloto de Honda no ha regresado a su mejor nivel y hasta la fecha ha estado lejos de su números habituales. Aunque Viñales arrancó la temporada en Qatar ganando, desde entonces el balance no es muy positivo. Después de siete grandes premios, solo Jorge Martín y Mir –por partida doble– han subido al podio.

Este balance resulta incluso inferior al de España el pasado año. A estas alturas, Viñales ya había ganado una vez y tenía otro podio, Mir llevaba tres y Pol Espargaró sumaba dos. Para ver algo peor hay que remontarse a 2006, cuando debutó Pedrosa en MotoGP y llevaba una victoria y dos cajones en siete participaciones.

España lleva ganados los 10 últimos títulos de MotoGP consecutivos, desde que en 2011 Casey Stoner se proclamó campeón del mundo. Por primera vez en una década la amenaza de romper esa racha es real. El mejor español en la clasificación es Mir, quinto a 37 puntos del liderato. El pasado curso ya remontó una desventaja de 48.

Todos los podios y ganadores de la temporada 2021 de MotoGP

Gran Premio de Qatar: Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing; 2º Johann Zarco, Pramac Racing; 3º Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Doha: Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 14 Foto de: Yamaha MotoGP Podio: 1º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing; 2º Johann Zarco, Pramac Racing; 3º Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Portugal: Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing; 2º Francesco Bagnaia, Ducati Team; Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de España: Jack Miller, Ducati Team 7 / 14 Foto de: Dorna Podio: 1º Jack Miller, Ducati; 2º Francesco Bagnaia, Ducati; 3º Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Francia: Jack Miller, Ducati Team 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Jack Miller, Ducati; 2º Johann Zarco, Pramac Racing; 3º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Italia: Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing; 2º Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing; 3º Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Catalunya: Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 14 Foto de: MotoGP Podio: 1º Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing; 2º Johann Zarco, Pramac Racing; 3º Jack Miller, Ducati Team 14 / 14 Foto de: MotoGP